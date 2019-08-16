Структура Ростеха пытается через суд добиться ввода в эксплуатацию ЛЭП для крымской ТЭС

16.08.19 09:04

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

16 августа. Interfax-Russia.ru - ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ТПЭ, Москва, входит в "Ростех") обжаловало в 21-м арбитражном апелляционном суде решение суда первой инстанции, не удовлетворившего его иск к ГУП "Крымэнерго" (Симферополь) с требованием ввести в эксплуатацию линии электропередачи, необходимые для запуска I очереди Балаклавской ПГУ-ТЭС в Севастополе.

Суд принял апелляционную жалобу к производству и назначил заседание по ее рассмотрению на 19 сентября 2019 года, следует из определения суда, размещенного в картотеке арбитражных дел на этой неделе.

Компания обосновывает исковые требования ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по договору, заключенному летом 2016 года. Ответчик иск не признал, утверждая, что сроки выполнения работ не истекли.

Арбитражный суд Крыма в конце июня 2019 года постановил, что основным нормативным актом, определяющим порядок и процедуру технологического присоединения (ТП), являются правила, утвержденные правительством России в 2004 году. Этот документ устанавливает следующие сроки ТП: два года для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, если иные сроки (но не более четырех лет) не предусмотрены инвестиционной программой сетевой организации или соглашением сторон.

В данном случае мероприятия по технологическому присоединению должны быть выполнены до 22 июля 2020 года, следовательно, ответчик срок реализации не нарушал, решил суд.

"Технопромэкспорт" ранее подал четыре исковых заявления к "Крымэнерго", в которых просил обязать компанию ввести в эксплуатацию линии электропередачи, необходимые для запуска первых и вторых очередей двух станций: Таврической (Симферополь) и Балаклавской.

Заседания по оставшимся трем искам, согласно данным картотеки арбитражных дел, планируются на август-сентябрь.

ООО "ВО "Технопромэкспорт" построило в Крыму Таврическую и Балаклавскую ТЭС. Мощность каждой из них - 470 МВт. Первые очереди обеих ТЭС введены в эксплуатацию в конце января 2019 года, вторые энергоблоки - в середине марта.

"Крымэнерго" - крупнейшая энергетическая компания Крыма, создана в апреле 2014 года. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 100% уставного капитала "Крымэнерго" находятся в собственности Минтопэнерго республики.

Предприятие обеспечивает электроэнергией более 800 тыс. бытовых абонентов и 23 тыс. юрлиц. На балансе ГУП "Крымэнерго" находятся 15 подстанций 220-330 кВ, 75 подстанций 110 кВ, около 8,9 тыс. подстанций 6-10-35 кВ, 32,9 тыс. км линий электропередачи.

Служба энергетической информации