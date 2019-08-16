Установление зон контроля лесных пожаров переходит на федеральный уровень

16.08.19 09:11

© РИА Новости. ФБУ "Авиалесоохрана"

16 августа. Interfax-Russia.ru - Минприроды направило в правительство предложения по усилению мер борьбы с лесными пожарами, говорится в сообщении ведомства.

Предложения касаются совершенствования нормативно-правового регулирования вопросов лесной охраны, в том числе, установления "зон контроля".

Ведомство, в частности, предлагает повысить уровень принятия решения по установлению зон контроля лесных пожаров с регионального на федеральный. До настоящего времени решения о тушении зон контроля принимались главами субъектов РФ. При этом регионы не смогут самостоятельно менять границы установленных зон, и, в том числе, включать в них арендуемые лесные участки, территории с объектами инфраструктуры, земли лесного фонда, примыкающие к ООПТ федерального значения, а также к государственной границе РФ. В текущем году в ряде регионов отмечались случаи необоснованного принятия решения о не проведении работ по тушению в лесах рядом с ООПТ, что оборачивалось угрозой для уникальных природных территорий.

По результатам пересмотра зон контроля планируется сокращение их площадей, что также должно положительно сказаться на обеспечении условий нормальной жизнедеятельности населения.

Другим предложением, направленным на повышение эффективности охраны лесов от пожаров, является разделение понятий и функционала "лесная охрана" и "лесной надзор". Введение понятия "лесная охрана", как деятельности должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, а также подведомственных им государственных учреждений ("лесников"), направленная на выявление нарушений лесного законодательства посредством патрулирования лесов на закрепленном лесном участке ("обходе"). Именно эта группа сотрудников учреждений из "лесной охраны" будет обеспечивать постоянное патрулирование и оперативное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации в лесах. За "лесным надзором" сохранятся функции проверок лесопользователей.

Для повышения эффективности охраны лесов от пожаров на землях ООПТ федерального значения Минприроды разработаны предложения по наделению Рослесхоза полномочиями по охране лесов от пожаров на территориях наиболее подверженных опасности возгораний, в том числе, расположенных в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории. В частности речь идёт о выполнении авиационных работ на данных ООПТ. При этом есть необходимость в увеличении численности ФБУ "Авиалесоохрана" на 1000 человек, в том числе за счет создания новых межрегиональных подразделений, и возрождения парка лесной авиации из 12 воздушных судов.