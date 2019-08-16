Помощь или бойкот: Россия грозит запретом экспорта леса в Китай
  
После взлета: пилоты посадили А321 на кукурузное поле после попадания чаек в двигатели
   
Вслед за ДРСМД: США задумались о прекращении договора СНВ после взрыва под Архангельском
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
16.08.19 09:14

Съемки пожара в исторической деревне в Карелии прошли без происшествий

© РИА Новости. Илья Тимин
15 августа. Interfax-Russia.ru - Постановочный пожар на съемках фильма "Огонь" студии Никиты Михалкова в четверг не распространился на деревню Кинерма, несмотря на опасения местных жителей, передает корреспондент "Интерфакса" со съемочной площадки.

"Сотрудники киностудии "ТРИТЭ" выполнили все условия договора, заключенного с МЧС: оборудовали пожарный водоем, произвели опашку земли и вырубили сухостойные деревья вокруг съемочной площадки. Поэтому съемка была разрешена", - сообщили "Интерфаксу" в главном управлении МЧС РФ.

По информации ведомства, чтобы обеспечить безопасность жилых домов в Кинерме, к месту съемок прибыли четыре пожарных машины с 25 тоннами воды и 25 человек личного состава. Пожарный водоем, который, по условиям договора с МЧС обустроили кинематографисты, вмещает 300 тонн воды. Однако эти меры предосторожности не потребовались - съемки прошли по сценарию, примерно в 200 метрах от деревни, и огонь на жилые дома не распространился.

После съемок пожарные разберут остатки построенного специально для фильма жилого дома и зальют их водой. Увозить остатки реквизита будут представители киностудии.

Как сообщили "Интерфаксу" сотрудники киностудии на съемочной площадке, в Кинерме снимали сцены деревенской свадьбы и последующий пожар.

Ранее жители старинной деревни Кинерма в мае 2019 года направили письма в администрацию Карелии и МЧС, в которых выражали беспокойство за сохранность деревянных памятников во время съемок постановочного пожара студией "ТРИТЭ".

Глава Ведлозерского сельского поселения, в состав которого входит Кинерма, Александр Чугай сообщал "Интерфаксу", что кинематографисты обратились к нему за разрешением построить и сжечь рядом с деревней жилой дом и сарай.

В управлении по охране объектов культурного наследия Карелии в мае подчеркивали, что разрешение на съемки пожара не давалось. На киностудии заявляли, что пламени на съемках не будет - кинематографисты ограничатся дымовыми шашками.

21 мая стало известно, что студия "ТРИТЭ" все же планирует использовать пламя на съемках. Сотрудники управления МЧС по Карелии получили соответствующий запрос и выдвинули кинематографистам ряд требований: повалить вокруг поляны для предполагаемых съемок деревья, пропахать землю, предоставить дополнительные 60 кубометров воды, кроме той, что будет в пожарных машинах.

Кинерма является старинной карельской деревней в составе Ведлозерского сельского поселения Пряжинского национального района республики.

Комплексный памятник истории, центр проживания карелов-ливвиков. В деревне расположены жилые дома, старейшие из которых были возведены в XVIII веке и начале XIX, а также часовня Смоленской Божьей Матери, построенная в XVIII веке.

10 августа 2018 года пожар практически полностью уничтожил уникальную Успенскую церковь XVIII века в карельском городе Кондопога.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  16.08.19 11:11
Экспертиза по "делу "Седьмой студии" подтвердила, что "никто ничего не украл"
.
  16.08.19 11:08
Путин отметил блестящий профессионализм первого замгендиректора "Интерфакса" Терехова
.
  16.08.19 10:42
Мосгорсуд подтвердил законность отказа Яшину в регистрации кандидатом в МГД
.
  16.08.19 10:34
Омбудсмен: надо прекратить задержания родителей за получение незарегистрированных лекарств для больных детей
.
  16.08.19 09:20
В Москве задержали еще одну мать с импортным лекарством для ребенка-эпилептика
.
  16.08.19 09:06
Правозащитники хотят обсудить с властью действия силовиков на акциях в Москве
.
  15.08.19 20:42
Володин: Совет ГД рассмотрит тему фейковых новостей в "Яндексе" 19 августа
.
  15.08.19 17:52
Мэрия не согласовала митинг на площади Победы и шествие в центре Москвы на 24 августа
.
  15.08.19 15:44
Мосгорсуд отказался отпустить из-под домашнего ареста Майкла Калви
.
  15.08.19 15:03
Виртуальный маршрут проложили по курганам ландшафтного парка "Митино"


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы
 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket