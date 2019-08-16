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16.08.19 09:14
Съемки пожара в исторической деревне в Карелии прошли без происшествий
"Сотрудники киностудии "ТРИТЭ" выполнили все условия договора, заключенного с МЧС: оборудовали пожарный водоем, произвели опашку земли и вырубили сухостойные деревья вокруг съемочной площадки. Поэтому съемка была разрешена", - сообщили "Интерфаксу" в главном управлении МЧС РФ.
По информации ведомства, чтобы обеспечить безопасность жилых домов в Кинерме, к месту съемок прибыли четыре пожарных машины с 25 тоннами воды и 25 человек личного состава. Пожарный водоем, который, по условиям договора с МЧС обустроили кинематографисты, вмещает 300 тонн воды. Однако эти меры предосторожности не потребовались - съемки прошли по сценарию, примерно в 200 метрах от деревни, и огонь на жилые дома не распространился.
После съемок пожарные разберут остатки построенного специально для фильма жилого дома и зальют их водой. Увозить остатки реквизита будут представители киностудии.
Как сообщили "Интерфаксу" сотрудники киностудии на съемочной площадке, в Кинерме снимали сцены деревенской свадьбы и последующий пожар.
Ранее жители старинной деревни Кинерма в мае 2019 года направили письма в администрацию Карелии и МЧС, в которых выражали беспокойство за сохранность деревянных памятников во время съемок постановочного пожара студией "ТРИТЭ".
Глава Ведлозерского сельского поселения, в состав которого входит Кинерма, Александр Чугай сообщал "Интерфаксу", что кинематографисты обратились к нему за разрешением построить и сжечь рядом с деревней жилой дом и сарай.
В управлении по охране объектов культурного наследия Карелии в мае подчеркивали, что разрешение на съемки пожара не давалось. На киностудии заявляли, что пламени на съемках не будет - кинематографисты ограничатся дымовыми шашками.
21 мая стало известно, что студия "ТРИТЭ" все же планирует использовать пламя на съемках. Сотрудники управления МЧС по Карелии получили соответствующий запрос и выдвинули кинематографистам ряд требований: повалить вокруг поляны для предполагаемых съемок деревья, пропахать землю, предоставить дополнительные 60 кубометров воды, кроме той, что будет в пожарных машинах.
Кинерма является старинной карельской деревней в составе Ведлозерского сельского поселения Пряжинского национального района республики.
Комплексный памятник истории, центр проживания карелов-ливвиков. В деревне расположены жилые дома, старейшие из которых были возведены в XVIII веке и начале XIX, а также часовня Смоленской Божьей Матери, построенная в XVIII веке.
10 августа 2018 года пожар практически полностью уничтожил уникальную Успенскую церковь XVIII века в карельском городе Кондопога.
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