Съемки пожара в исторической деревне в Карелии прошли без происшествий

16.08.19 09:14

© РИА Новости. Илья Тимин

15 августа. Interfax-Russia.ru - Постановочный пожар на съемках фильма "Огонь" студии Никиты Михалкова в четверг не распространился на деревню Кинерма, несмотря на опасения местных жителей, передает корреспондент "Интерфакса" со съемочной площадки.

"Сотрудники киностудии "ТРИТЭ" выполнили все условия договора, заключенного с МЧС: оборудовали пожарный водоем, произвели опашку земли и вырубили сухостойные деревья вокруг съемочной площадки. Поэтому съемка была разрешена", - сообщили "Интерфаксу" в главном управлении МЧС РФ.

По информации ведомства, чтобы обеспечить безопасность жилых домов в Кинерме, к месту съемок прибыли четыре пожарных машины с 25 тоннами воды и 25 человек личного состава. Пожарный водоем, который, по условиям договора с МЧС обустроили кинематографисты, вмещает 300 тонн воды. Однако эти меры предосторожности не потребовались - съемки прошли по сценарию, примерно в 200 метрах от деревни, и огонь на жилые дома не распространился.

После съемок пожарные разберут остатки построенного специально для фильма жилого дома и зальют их водой. Увозить остатки реквизита будут представители киностудии.

Как сообщили "Интерфаксу" сотрудники киностудии на съемочной площадке, в Кинерме снимали сцены деревенской свадьбы и последующий пожар.

Ранее жители старинной деревни Кинерма в мае 2019 года направили письма в администрацию Карелии и МЧС, в которых выражали беспокойство за сохранность деревянных памятников во время съемок постановочного пожара студией "ТРИТЭ".

Глава Ведлозерского сельского поселения, в состав которого входит Кинерма, Александр Чугай сообщал "Интерфаксу", что кинематографисты обратились к нему за разрешением построить и сжечь рядом с деревней жилой дом и сарай.

В управлении по охране объектов культурного наследия Карелии в мае подчеркивали, что разрешение на съемки пожара не давалось. На киностудии заявляли, что пламени на съемках не будет - кинематографисты ограничатся дымовыми шашками.

21 мая стало известно, что студия "ТРИТЭ" все же планирует использовать пламя на съемках. Сотрудники управления МЧС по Карелии получили соответствующий запрос и выдвинули кинематографистам ряд требований: повалить вокруг поляны для предполагаемых съемок деревья, пропахать землю, предоставить дополнительные 60 кубометров воды, кроме той, что будет в пожарных машинах.

Кинерма является старинной карельской деревней в составе Ведлозерского сельского поселения Пряжинского национального района республики.

Комплексный памятник истории, центр проживания карелов-ливвиков. В деревне расположены жилые дома, старейшие из которых были возведены в XVIII веке и начале XIX, а также часовня Смоленской Божьей Матери, построенная в XVIII веке.

10 августа 2018 года пожар практически полностью уничтожил уникальную Успенскую церковь XVIII века в карельском городе Кондопога.