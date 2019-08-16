Тульская область планирует в 2020г удвоить поставки пивоваренного ячменя

16.08.19 09:17

© РИА Новости. Павел Лисицын

16 августа. Interfax-Russia.ru - Сельхозпроизводители Тульской области в 2020 году планируют увеличить поставки пивоваренного ячменя в 2 раза, сообщил журналистам первый замгубернатора Вячеслав Федорищев по итогам встречи с президентом пивоваренной компании "Балтика", исполнительным вице-президентом Carlsberg Group по региону Восточная Европа Ларсом Леманном.

"Мы говорили о расширении этого сотрудничества, чтобы вдвое увеличить объемы поставок. К следующему году мы вместе с компанией "Балтика" рассчитываем выйти на эти цели", - сказал Федорищев.

"Сельскохозяйственная отрасль Тульской области активно развивается, рост по итогам полугодия составил порядка 9%. Поэтому возможности у нас есть", - отметил первый замгубернатора.

Общие объемы поставок пивоваренного ячменя компании "Балтика" сельхозпроизводителями Тульской области Федорищев не уточнил.

В свою очередь, глава "Балтики" отметил, что на встрече обсуждался ряд направлений сотрудничества.

"Мы обсудили несколько направлений нашего взаимовыгодного сотрудничества. Мы поговорили о туризме, об агропроектах. Возможно сотрудничество и в сфере спорта", - сказал Леманн.

Он отметил динамичное развитие тульского предприятия пивоваренной компании. "Тульский пивзавод - это одно из наиболее эффективных предприятий Carlsberg Group. Эта площадка дает максимальные объемы среди всех 8 заводов, которые у нас есть в России", - сказал президент "Балтики".

Ранее начальник коммерческого отдела Carlsberg Eastern Europe Кирилл Чубар сообщал, что валовой сбор ячменя в России в 2019 году составит, как ожидается, более 20 млн тонн. "Из этого доля пивоваренного ячменя - 1,5 млн тонн. Это порядка 7%, но для пивоваренной отрасли этого достаточно", - говорил он "Интерфаксу".

Чубар сообщал, что Carlsberg для собственных нужд размещает посевы ячменя на площади до 80 тыс. гектаров, в том числе в Тульской области - до 30 тыс. га. "С нами работают от 70 до 90 фермерских хозяйств ежегодно. Этой площади достаточно для того, чтобы обеспечить себе объемы порядка 250 тыс. тонн пивоваренного ячменя", - говорил Чубар.

При этом, по его словам, компания в 2018 году экспортировала около 100 тыс. тонн солода. Основные рынки сбыта - Латинская Америка, страны Юго-Восточной Азии и Африки.