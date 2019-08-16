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16.08.19 09:20
В Москве задержали еще одну мать с импортным лекарством для ребенка-эпилептика
"Еще одна мама больного ребенка задержана на почте с посылкой фризиума. В этот раз все хуже - уголовное дело возбуждено", - сказала Мониава "Интерфаксу" в четверг.
Она сообщила, что у ребенка задержанной матери эпилепсия, врач назначил фризиум. Мать заказала лекарство по интернету, а при получении на почте по адресу Челобитьевское шоссе, 12 к ней подошли двое сотрудников отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Таможенной службы.
После этого мать 5 часов продержали на допросе, посылку с лекарством конфисковали. Домой приехали с обыском, изъяли системный блок от компьютера, возбудили уголовное дело.
По данным Мониавы, в пятницу дело будет передано в Главное следственное управление.
"Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков говорили маме, что должны ее арестовать и посадить в тюрьму, но войдут в положение и делать этого не будут. Сказали, еще несколько посылок с фризиумом пришло в Москву, и они про них в курсе", - отмечает директор фонда.
Она также напоминает, что, хотя в отношении двух других матерей в похожих ситуациях уголовные дела не были возбуждены или были закрыты, их дети до сих пор не обеспечены лекарствами - закупки Минздравом не произведены, лекарства в России не зарегистрированы.
"Дом с маяком" собрал информацию о 2100 пациентах, которые принимают не зарегистрированные в России лекарства.
Мониава призвала Минздрав срочно организовать "заочное проведение и заключение консилиумов, а Московский эндокринный завод - срочно провести адресную закупку лекарств для пациентов, которые уже прислали свои данные в Независимый реестр нуждающихся в препарате, провести ускоренную регистрацию в России препаратов: Диазепам в свечах и микроклизмах, Клобазам (это и есть Фризиум), Мидазолам для буккального введения, Фенобарбитал в инъекционной форме и в форме сиропа, Фенитоин в инъекционной форме, Этосуксимид - сироп, Сультиам, Стирипентол, Вигабатрин".
Также она просит родителей при возникновении таких ситуаций связываться с "Домом с маяком".
Как сообщалось, 16 июля после получения посылки с лекарством задержали мать неизлечимо больного мальчика. По словам директора фонда "Дом с маяком" Лиды Мониавы, в течение семи часов ее удерживали в почтовом отделении в доме 27 по улице Салтыковской. Женщину отпустили после того, как учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер позвонила в правительство.
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