"Уральским авиалиниям" пока не разрешили забрать лайнер с места аварийной посадки

16.08.19 09:22

© РИА Новости. Валерий Мельников

16 августа. Interfax-Russia.ru - Самолет А321 авиакомпании "Уральских авиалиний", совершивший аварийную посадку в Подмосковье, находится на месте происшествия, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" коммерческий директор авиаперевозчика Кирилл Скуратов.

"Да, (самолет - ИФ) на месте", - сказал он.

Отвечая на вопрос, когда авиакомпания сможет забрать воздушное судно, Скуратов отметил, что "никто пока не говорит, когда это можно будет сделать".

В пресс-службе авиакомпании агентству сообщили, что экипаж аварийно севшего самолета вернулся в Екатеринбург.

Гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов сообщал ранее агентству, что пилоты, посадившие самолет на кукурузном поле, смогут вернуться к полетам после завершения расследования инцидента.

Ранее также сообщалось, что самолет восстановлению не подлежит. Борт был застрахован в СК "Альфастрахование".

Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший по маршруту Жуковский - Симферополь, сразу после взлета ранним утром в четверг совершил аварийную посадку в районе деревни Рыбинское Жуковского района Московской области. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

К медикам за помощью обратились 76 человек. Из числа пострадавших госпитализированы шесть человек, в том числе один ребенок.