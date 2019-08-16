Площадь лесных пожаров в России сократилась за сутки на 20 тыс. га

16.08.19 09:26

© РИА Новости. Александр Кряжев

16 августа. Interfax-Russia.ru - Почти 50 лесных пожаров на площади 21 тыс. га ликвидировали за прошедшие сутки на востоке России, сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны в пятницу.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 15 августа в России ликвидировано 49 лесных пожаров на площади 21 тыс. 934 га", - говорится в сообщении.

Согласно данным ведомства, наибольшее количество пожаров отмечено в Красноярском крае, где тушат 61 пожар на землях лесного фонда на площади 122 тыс. 946 га.

В Иркутской области тушат 40 пожаров на землях лесного фонда на площади 111 тыс. 748 га. В Бурятии спасатели борются с огнем на четырех пожарах на площади 1 тыс. 655 га.

Всего на территории России действует 148 лесных пожара на площади 244 тыс. 556 га, что на 14 тыс. га меньше по сравнению с прошедшими сутками.

На тушении лесных пожаров задействовано 2 тыс. 790 человек, 245 единиц техники, 56 воздушных судов на мониторинге и 33 воздушных судна на тушении, сообщает Авиалесоохрана.

Площади лесных пожаров на удаленных и труднодоступных территориях, тушение которых не ведется на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сократились за сутки на 291 тыс. га.

На этих территориях зафиксировано 289 лесных пожаров на площади 2 млн 395 тыс. 751 га.