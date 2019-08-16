Первому замначальника СКЖД продлили срок ареста по делу о взятке

16.08.19 09:30

© РИА Новости. Владимир Федоренко

16 августа. Interfax-Russia.ru - Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону продлил арест первому заместителю начальника Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал РЖД), в отношении которого ранее было возбуждено уголовное дело о получении взятки, сообщает пресс-служба Южного СУ на транспорте СК РФ.

"Суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 3 месяца", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на такой же период продлен срок ареста другому работнику СКЖД - заместителю начальника района управления (по оперативной работе) Кавказского района управления диспетчерского центра управления перевозками службы движения, который проходит по тому же делу о получении взятки.

Как сообщалось, 11 июля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере был задержан первый заместитель начальника СКЖД. В его доме и служебном кабинете проведены обыски.

По версии следствия, подозреваемый вместе с другим работником СКЖД получили взятку в 1,5 млн рублей от представителя коммерческой организации за беспрепятственное продвижение составов поездов организации. Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Информированный источник уточнял агентству, что речь идет о первом заместителе начальника СКЖД Алексее Черняеве.