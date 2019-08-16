Проверку мусорных объектов рядом с аэропортом "Жуковский" начнут в пятницу

16.08.19 09:34

© РИА Новости. Павел Львов

16 августа. Interfax-Russia.ru - Созданная Росприроднадзором и властями Московской области комиссия, в задачи которой войдет проверка информации о скоплении птиц на мусорных объектах вблизи аэропорта "Жуковский", начнет работу в пятницу, сообщил "Интерфаксу" зампред правительства региона - министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.

"Мы прямо сейчас, после нашего разговора, выезжаем (в Жуковский - ИФ) большой командой", - сказал Куракин.

Он добавил, что работу комиссии планируют сделать публичной, так как накануне в СМИ появилось множество публикаций о предполагаемой связи мусорных объектов вблизи аэропорта с птицами, попавшими в двигатели совершившего аварийную посадку самолета.

Как сообщалось, самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший по маршруту Жуковский - Симферополь, сразу после взлета ранним утром в четверг совершил аварийную посадку в районе деревни Рыбинское Жуковского района Московской области.

Утверждается, что самолет после взлета столкнулся со стаей чаек. В результате попадания птицы заглох один двигатель, а второй начал работать с перебоями. В итоге пилоты выключили оба двигателя и сумели посадить самолет "на брюхо" с невыпущенным шасси на кукурузном поле.

На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

К медикам за помощью обратились 76 человек. Из числа пострадавших госпитализированы шесть человек, в том числе один ребенок.