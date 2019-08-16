Дороги к трем поселкам на юге Приморья закрыты для легковых машин из-за паводка

16.08.19 09:36

© РИА Новости. Владимир Мельников

16 августа. Interfax-Russia.ru - В Уссурийском городском округе на юге Приморья из-за сильных дождей размыло дороги к трем селам, ограничено железнодорожное сообщение.

"Образовались переливы через дорогу на подъездах к селам Яконовка, Кугуки и Богатырка. Проезд доступен только для автомобилей высокой проходимости. Также ограничено транспортное сообщение со станцией Лимичевка со стороны поселка Тимирязевского и под железнодорожным мостом в поселке Партизан", - сообщает пресс-служба Уссурийского городского округа.

Отмечается, что социально значимые объекты функционируют в обычном режиме. Электро- и водоснабжение не прерывалось.

В реке Раздольная уровень воды поднялся на 17 сантиметров. В месте слияния рек Комаровка и Раковка - на 38 см. Больше всего уровень воды поднялся в реке Борисовка у села Корсаковка, там за предыдущие сутки он вырос на 197 см. Но реки пока остаются в берегах.

Дожди продолжаются. При интенсивном развитии дождевого паводка на малых реках округа во второй половине дня ожидается достижение отметок неблагоприятного гидрологического явления на реках Борисовка и Казачка. Угроза затопления участков дорог, низководных мостов, сельхозугодий, пониженных мест в селах Корсаковка, Яконовка, Пуциловка сохраняется.

Как сообщалось, тайфун "Кроса" принес в Приморье сильные дожди. Паводком отрезаны семь сел в Красноармейском районе на севере региона. В крае подтоплены более 70 придомовых территорий, размыты участки девяти дорог.