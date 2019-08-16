Губернатор Камчатки просит проверить перевозчика после жесткой посадки вертолета с туристами

16.08.19 09:41

© РИА Новости. Пресс-служба МЧС России

16 августа. Interfax-Russia.ru - Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин направил главе Росавиации Александру Нерадько телеграмму, в которой попросил провести проверку в отношении авиакомпании, чей вертолет с туристами совершил жесткую посадку на Камчатке.. сообщает в пятницу пресс-служба краевого правительства.

"Губернатор ... попросил провести проверку в отношении авиаперевозчика с целью предотвращения подобных происшествий", - говорится сообщении.

Заместитель председателя правительства края Юрий Зубарь провел на эту тему рабочую встречу с руководителями профильных ведомств, контролирующих органов и региональными туроператорами.

"Нас, мягко говоря, настораживает та ситуация, которая сложилась сегодня на рынке авиаперевозок: практически кто угодно и как угодно может заниматься транспортировкой людей. (...)Так как сегодня, например, вертолет может прилететь из любого субъекта России и работать на Камчатке абсолютно бесконтрольно." - цитирует пресс-служба Зубаря.

Есть намерение подготовить обращение от имени правительства Камчатского края о восстановлении действия ряда федеральных авиационных правил, которые позволяют контролировать воздушные суда, работающие на территории края, местным органам Росавиации.

"Кроме того, мы подготовим предложения о проведении контролирующими органами ряда встреч с туроператорами, для того, чтобы дать рекомендации по грамотному выбору перевозчиков", - сказал он.

Как сообщалось, вертолет Ми-8 авиакомпании ООО "Вертикаль-Т", зарегистрированной в Тверской области, 13 августа совершил жесткую посадку в районе турбазы "Дзендзур", расположенной в 200 километрах от Петропавловска-Камчатского. На его борту находились 22 пассажира и 3 члена экипажа. Погибших нет. Пострадали пять человек.

У вертолета повреждены конструкция хвостовой балки и несущие винты. Эксплуатации он больше не подлежит.

По факту случившегося проверку проводит Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР и Камчатская транспортная прокуратура.