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16.08.19 10:11
МЭР: динамика промпроизводства в РФ в июле показала "уверенный рост"
"Промышленное производство в июле 2019 г. вновь продемонстрировало уверенный рост. Индекс промышленного производства в июле увеличился на 2,8% после 3,3% в июне и 3,0% в целом за II квартал 2019 года. Рост показателя с начала года составил 2,6%", - говорится в комментариях министерства о данных Росстата по промышленному производству.
При этом в Минэкономразвития отмечают роль календарного фактора в июле: "Календарный фактор в июле сыграл положительную роль для динамики обрабатывающих отраслей: в июле было на 1 календарный день больше, чем в аналогичном месяце прошлого года (в июне и мае - соответственно на 1 и 2 дня меньше)".
Как сообщалось, данные Росстата по промышленности в июле оказались хуже ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал рост промпроизводства за месяц на 3,4%. В июле число рабочих дней было на 1 больше, чем в июле 2018 года, в то время как в июне ситуация была обратной - на один рабочий день меньше в этом году, поэтому экономисты ждали роста в июле темпами не ниже, чем в июне.
С исключением сезонного и календарного факторов, по оценке Росстата, промпроизводство в июле снизилось на 0,4% после роста на 1,1% в июне, снижения на 0,8% в мае, роста на 1,2% в апреле, снижения на 0,5% в марте, роста в феврале на 1,2% и на 0,2% в январе.
В Минэкономразвития отмечают, что рост добычи полезных ископаемых в июне ускорился до 3,0% в годовом выражении по сравнению с 2,3% в июне.
"При негативной динамике объемов добычи сырой нефти (минус 0,7% в годовом выражении после более чем года положительных темпов прироста) и естественного природного газа (замедление до 0,3%) высокие темпы роста в отрасли были главным образом обусловлены увеличением добычи нетопливных полезных ископаемых. В частности, сохраняется положительная динамика добычи металлических руд (вес данной группы отраслей в индексе составляет около 7%). Одновременно значимый вклад в рост добывающей отрасли внесло производство СПГ (рост в июле на 86%) и сервисные услуги (к которым относятся геологоразведка, бурение, ремонт и другие)", - говорится в обзоре министерства.
В докладе также отмечается, что в обрабатывающей промышленности сохраняется позитивная динамика - 2,8% в июле (после 3,4% в июне).
"В июле сохранялись положительные тенденции в транспортном машиностроении. Темпы роста производства легковых автомобилей в июле вышли в положительную область (рост на 5,4%), ускорился рост выпуска автокомплектующих. Кроме того, сохранялись высокие темпы роста производства автобусов массой до 5 т (рост на 57,4% в июле) и грузовых автомобилей (рост на 18,7%)", - говорится в комментариях министерства.
"Высокий вклад в рост обрабатывающих производств внесла пищевая промышленность. В июле было зафиксировано увеличение годовых темпов роста выпуска практически всех видов пищевых продуктов. Одновременно значимый положительный вклад продолжили вносить фармацевтическая и химическая отрасли", - отмечают в Минэкономразвития.
Как сообщалось, Минэкономразвития прогнозирует рост промпроизводства в 2019 году на 2,3% (уточненный прогноз ожидается в ближайшие две недели).
Экономисты чуть более консервативны и ожидают роста промышленности в 2019 году на 1,9% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в начале августа).
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