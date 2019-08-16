Скворцова поручила дать экспертное заключение по назначению фризиума детям

16.08.19 10:15

© РИА Новости. Виталий Белоусов

16 августа. Interfax-Russia.ru - Минздрав проанализирует случаи назначения незарегистрированных в России лекарств врачами, по препарату фризиум будет составлено экспертное заключение, заявляет пресс-служба министерства.

"Минздрав России проведет тщательный анализ всех неправомерных случаев назначения врачами незарегистрированных лекарственных средств до проведения консилиума", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в пятницу.

"По поручению министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, Российская противоэпилептическая лига готовит экспертное заключение по эффективности лекарственного препарата фризиум и о возможности замены этого препарата комбинациями зарегистрированных препаратов", - отмечается в сообщении.

За последние несколько месяцев в России дважды задерживали женщин, покупавших своим детям незарегистрированные лекарства. Так, 16 июля женщину задержали на почте при получении препарата для ребенка. Тогда после широкого общественного резонанса уголовное дело возбуждать не стали. Накануне стало известно, что еще одну мать задержали на почте при получении препарата для ребенка. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, в ее доме прошел обыск.

В Минздраве России заявляют, что в настоящее время лекарственный препарат фризиум (МНН: Клобазам) не зарегистрирован в РФ и не внесен в Государственный реестр лекарственных средств.

"Решение вопросов, связанных с целесообразностью регистрации лекарственных препаратов в Российской Федерации, является исключительным правом разработчиков и производителей лекарственных средств. Производитель препарата никогда не представлял его на регистрацию и не проводил проверку его эффективности и безопасности у пациентов в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что препарат входит в список психотропных веществ, оборот которых в РФ ограничен.

Вместе с тем Минздрав неоднократно сообщал, что в России законодательно предусмотрены механизмы доступа пациентов к мировым лекарственным препаратам, не зарегистрированным в России, на основании выданного Минздравом разрешения.

За последний год Минздравом России реализован комплекс мер по повышению доступности противоэпилептических лекарственных препаратов. К 2019 году были зарегистрированы 24 противосудорожных лекарственных препарата, в настоящее время еще один лекарственный препарат находится в процессе экспертизы качества лекарственного средства и экспертизы отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения. В настоящий момент лицензии на право изготовления лекарственных форм, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, имеют 272 аптечные организации.

Между тем директор фонда "Дом с маяком" Лида Мониава заявляла о том, что за год ни один ребенок не был обеспечен лекарственными препаратами усилиями Минздрава, на каждом этапе процесс тормозится.

Также она утверждает, что имеющиеся в России зарегистрированные препараты и их комбинации не имеют такого лекарственного воздействия, как незарегистрированный фризиум. Зарегистрированные препараты могут иметь у некоторых тяжело больных детей побочные эффекты, так, у одного ребенка открывалось желудочное кровотечение при приеме зарегистрированного препарата. При приеме фризиума таких побочных эффектов нет.

Мониава также сообщила, что дело задержанной накануне женщины в пятницу дело будет передано в Главное следственное управление.

"Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков говорили маме, что должны ее арестовать и посадить в тюрьму, но войдут в положение и делать этого не будут. Сказали, еще несколько посылок с фризиумом пришло в Москву, и они про них в курсе", - отмечает директор фонда.

Фонд "Дом с маяком" собрал информацию о 2100 пациентах, которые принимают не зарегистрированные в России лекарства.

Мониава призвала Минздрав срочно организовать "заочное проведение и заключение консилиумов, а Московский эндокринный завод - срочно провести адресную закупку лекарств для пациентов, которые уже прислали свои данные в Независимый реестр нуждающихся в препарате, провести ускоренную регистрацию в России препаратов: Диазепам в свечах и микроклизмах, Клобазам (это и есть Фризиум), Мидазолам для буккального введения, Фенобарбитал в инъекционной форме и в форме сиропа, Фенитоин в инъекционной форме, Этосуксимид - сироп, Сультиам, Стирипентол, Вигабатрин".

Также она просит родителей при возникновении таких ситуаций связываться с "Домом с маяком".