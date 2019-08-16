Омбудсмен: надо прекратить задержания родителей за получение незарегистрированных лекарств для больных детей

16.08.19 10:34

© РИА Новости. Алексей Дружинин

16 августа. Interfax-Russia.ru - Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович обратился к руководству страны с просьбой разрешить ситуацию с получением незарегистрированных лекарств для тяжело больных детей.

"Как член совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей я обращаюсь к руководству страны, чтобы, во-первых, была прекращена практика уголовных действий при получении незарегистрированных препаратов для тяжело больных детей, во-вторых, прошу оперативно поручить Минздраву решить эту проблему на законодательном уровне и организационно", - сказал Бунимович "Интерфаксу" в пятницу.

Он сообщил, что обратился и к руководителю Следственного комитета по Москве, чтобы "уголовное дело в отношении матери, получившей лекарство, было немедленно прекращено".

"Это просто беспрецедентная ситуация, с одной стороны, абсолютно бесчеловечная - дети с серьезными диагнозами не получают необходимых лекарств, с другой стороны, она является юридически правильной, как нам заявляют. Если ситуация юридически правильная, надо немедленно менять законодательство. Но этого, к сожалению, не происходит", - отметил омбудсмен.

В связи с этим Бунимович обратился и к руководителям органов законодательной власти, чтобы решить эту проблему на законодательном уровне. Он также просит руководителя совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты прав семьи и детей Валентину Матвиенко пригласить на ближайшее заседание министра здравоохранения Веронику Скворцову и разобрать ситуацию, "какие конкретные меры были приняты, чтобы не повторялись такие истории".

Он обратился и к Скворцовой - "нужно провести адресную закупку для пациентов, которым это нужно, вести реестр пациентов, затяжки в этом вопросе преступны". "Даже если этих пациентов семь, как говорила раньше министр, а происходящие истории показывают, что пациентов далеко не семь, да и какая разница, сколько их, нужно обеспечить всех лекарствами", - сказал Бунимович.

"Дети не получают лекарства, которые им нужны, об этом вообще забыли на фоне возбуждаемых уголовных дел, задержания и запугивания родителей больных детей. С лекарствами это недопустимо, особенно с детскими, в тяжёлых случаях. Это сдвиг нормы. Людям нужны лекарства, которые эффективны", - подчеркнул Бунимович.

Минздрав уже заявил, что проанализирует случаи назначения незарегистрированных лекарств врачами. А производители должны самостоятельно обращаться для регистрации в России, сказали в Минздраве.

Между тем директор фонда "Дом с маяком" Лида Мониава заявляла о том, что за год ни один ребенок не был обеспечен лекарственными препаратами усилиями Минздрава, на каждом этапе процесс тормозится. Также она отмечает, что имеющиеся в России зарегистрированные препараты и их комбинации не имеют такого лекарственного воздействия, как незарегистрированный Фризиум. Зарегистрированные препараты могут иметь у некоторых тяжело больных детей побочные эффекты, так, у одного ребенка открывалось желудочное кровотечение при приеме зарегистрированного препарата. При приеме Фризиума таких побочных эффектов нет.

Как сообщила в четверг Мониава, ещё одну мать задержали на почте при получении препарата для ребенка, возбудили уголовное дело, дом обыскали, изъяли компьютер.

Месяц назад другую мать также задержали на почте при получении препарата для ребенка. Тогда после широкого общественного резонанса уголовное дело возбуждать не стали.

По данным Мониавы, таможенным службам известно и о других посылках с незарегистрированными препаратами, которые заказали в России.