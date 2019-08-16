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16.08.19 10:37
План обеспечения жильем пострадавших от паводков под Иркутском внесен в правительство РФ
"По поручению вице-премьера РФ Виталия Мутко оперативная рабочая группа при Правительственной комиссии по восстановлению Иркутской области внесла в правительство РФ пообъектный план, предусматривающий обеспечение граждан, лишившихся жилья, жилыми помещениями в соответствии с установленными нормами, обеспечение услугами организаций социальной сферы, включая предоставление к началу нового учебного года образовательных услуг", - рассказали в пресс-службе.
В свою очередь, руководитель оперативной рабочей группы, первый замглавы Минстроя РФ Леонид Ставицкий сообщил, что пообъектный план состоит из трех разделов. Они касаются обеспечения граждан жильем и социальными услугами, а также образовательными услугами, которое должно начаться с 1 сентября этого года.
План включает как мероприятия по перераспределению мест временного пребывания для утративших жилье, так капитальный ремонт и строительство жилья, а также социальных объектов взамен утраченных и перераспределение мест для учащихся.
"В срок до 15 сентября 2019 года должен быть сформирован комплексный план мероприятий по восстановлению социальных и иных объектов, который ляжет в основу соответствующей Государственной программы", - говорится в сообщении.
По поручению Виталия Мутко план будет методологически уточнен и доработан, отметили в пресс-службе.
Масштабное наводнение в конце июня затронуло 10 районов Иркутской области. Было подтоплено 109 населенных пунктов с 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживает 42,76 тыс. человек, в том числе 10,45 тыс. детей. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск.
В конце июля Иркутская область пережила вторую волну наводнения. Были подтоплены 58 населенных пунктов, в том числе города Тулун, Нижнеудинск и Байкальск. Пострадали 1 984 дома с населением 5 424 человека.
Согласно уточненным данным оперативной группы, всего в Иркутской области в результате двух паводков пострадало 45 тысяч 353 человека, серьезно повреждено или утрачено свыше 10 тысяч домов.
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