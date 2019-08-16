Пассажиры аварийно севшего самолета А321 получат компенсацию в течение 14 дней

16.08.19 10:41

© РИА Новости. Следственный комитет РФ

16 августа. Interfax-Russia.ru - "Уральские авиалинии" в течение двух недель выплатят компенсации пассажирам самолета, который накануне аварийно сел в Подмосковье после вылета из Жуковского.

"Выплата компенсации будет произведена на указанные вами (пассажирами - ИФ) банковские реквизиты в течение 14 рабочих дней с даты получения заявления", - сообщается на сайте "Уральских авиалиний".

Авиакомпания напоминает, что в счет возмещения вреда, в том числе морального, "Уральские авиалинии" предлагают денежную компенсацию в сумме 100 тыс. рублей.

Для получения этих средств необходимо подать заявление.

В случае причинения вреда здоровью, необходимо обратиться в страховую компанию "АльфаСтрахование".

Airbus-321, выполнявший рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва-Симферополь, совершил аварийную посадку утром 15 августа в районе деревни Рыбаки Раменского городского округа Московской области на кукурузном поле. На борту лайнера было 226 пассажиров и семь членов экипажа. Причиной происшествия называют попадание птиц в оба двигателя самолета.