Мосгорсуд подтвердил законность отказа Яшину в регистрации кандидатом в МГД

16.08.19 10:42

© РИА Новости. Руслан Кривобок

16 августа. Interfax-Russia.ru - Мосгорсуд в пятницу признал законным отказ выдвигавшемуся по 43 округу в Мосгордуму главе Красносельского муниципального округа Илье Яшину в регистрации его кандидатом на выборы.

"В исковом заявлении Яшина отказано", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда.

Яшин, которого доставили для участия в заседании из спецприемника, где он отбывает административный арест, просил признать необоснованными и отменить решения окружной избирательной комиссии, ЦИК и Мосгоризбиркома и обязать ответчика зарегистрировать его в качестве кандидата на выборы, однако суд не нашёл нарушений в решениях ответчиков.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.

Избирательные комиссии муниципальных округов Москвы отказали в регистрации ряду независимых кандидатов в депутаты на сентябрьских выборах в Мосгордуму, в том числе - муниципальному депутату Юлии Галяминой, председателю "Партии перемен" Дмитрию Гудкову, представителям "Яблока" Сергею Митрохину и Елене Русаковой, сторонникам оппозиционера Алексея Навального Илье Яшину, Любови Соболь, Константину Янкаускасу, Владимиру Милову и Ивану Жданову.

С середины июля в Москве прошел ряд согласованных и несогласованных акций в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Последний, 10 августа, собрал на проспекте Сахарова, по данным МВД, 20 тыс. человек. Волонтерская организация "Белый счетчик" насчитала порядка 50-60 тыс. человек.