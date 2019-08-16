Археологи определили в 350 лет возраст наземной усыпальницы в горах Ингушетии

16.08.19 11:02

© РИА Новости. Валерий Мельников

16 августа. Interfax-Russia.ru - Ученые археологического центра Ингушетии установили, что склеп в селении Фалхан горного Джейрахского района построен в 1668-1691 годах, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель учреждения.

"Образцы для датирования были получены нами из двух сосновых балок в сводах постройки. Первоначальная пробоподготовка, изготовление графитовых мишеней для измерения на ускорителе (графитизация), осуществлялась на базе Института географии РАН", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что измерение процентного соотношения изотопов проводилось в лаборатории Центра прикладных исследований университета Джорджии США.

Результаты радиоуглеродного датирования показали, что усыпальница в селении Фалхан построена в 1668-1691 гг.

Фалхан - крупный башенный посёлок замкового типа находится на отроге Столовой горы "Маьт-лом". Замок Дзараховых, состоящий из соединений жилой башни с боевой, выходит одной стороной к глубокому оврагу. Боевая башня в высоту достигает 25 м. Интересны величественные склепы селения Фалхан. Склеповый некрополь из 12-ти гробниц посёлка Фалхан расположен на горном склоне, на северо-западе от селения.