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16.08.19 11:02
Археологи определили в 350 лет возраст наземной усыпальницы в горах Ингушетии
"Образцы для датирования были получены нами из двух сосновых балок в сводах постройки. Первоначальная пробоподготовка, изготовление графитовых мишеней для измерения на ускорителе (графитизация), осуществлялась на базе Института географии РАН", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что измерение процентного соотношения изотопов проводилось в лаборатории Центра прикладных исследований университета Джорджии США.
Результаты радиоуглеродного датирования показали, что усыпальница в селении Фалхан построена в 1668-1691 гг.
Фалхан - крупный башенный посёлок замкового типа находится на отроге Столовой горы "Маьт-лом". Замок Дзараховых, состоящий из соединений жилой башни с боевой, выходит одной стороной к глубокому оврагу. Боевая башня в высоту достигает 25 м. Интересны величественные склепы селения Фалхан. Склеповый некрополь из 12-ти гробниц посёлка Фалхан расположен на горном склоне, на северо-западе от селения.
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