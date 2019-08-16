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16.08.19 11:10
ДВЖД переходит в режим повышенной готовности из-за тайфуна "Кроса"
"В период неблагоприятных погодных условий на объектах ДВЖД устанавливается круглосуточное дежурство, штабы территориальных комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС проводят заседания ежедневно, приостановлено выполнение плановых работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту устройств инфраструктуры, организованно дежурство мобильных бригад", - говорится в сообщении.
Во время сильных осадков на опасных участках будут установлены дополнительные круглосуточные посты наблюдений. В настоящее время работает 41 водомерный пост.
"На ДВЖД готовы 54 противоразмывных поезда, загруженных всем необходимым. Подготовлены к переезду в места возможного подтопления спецсоставы", - добавляет пресс-служба компании.
Как сообщалось, тайфун "Кроса" уже подошел к Приморью. В регионе объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, с 19 августа он пройдет по Хабаровскому краю.
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