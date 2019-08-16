ДВЖД переходит в режим повышенной готовности из-за тайфуна "Кроса"

16.08.19 11:10

© РИА Новости. Владимир Астапкович

16 августа. Interfax-Russia.ru - Режим повышенной готовности объявлен на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) из-за проходящего по всему региону тайфуна "Кроса", сообщает пресс-служба компании.

"В период неблагоприятных погодных условий на объектах ДВЖД устанавливается круглосуточное дежурство, штабы территориальных комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС проводят заседания ежедневно, приостановлено выполнение плановых работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту устройств инфраструктуры, организованно дежурство мобильных бригад", - говорится в сообщении.

Во время сильных осадков на опасных участках будут установлены дополнительные круглосуточные посты наблюдений. В настоящее время работает 41 водомерный пост.

"На ДВЖД готовы 54 противоразмывных поезда, загруженных всем необходимым. Подготовлены к переезду в места возможного подтопления спецсоставы", - добавляет пресс-служба компании.

Как сообщалось, тайфун "Кроса" уже подошел к Приморью. В регионе объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, с 19 августа он пройдет по Хабаровскому краю.