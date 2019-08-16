Роскомнадзор требует от Google удалить оскорбляющий флаг РФ ролик с YouTube

16.08.19 11:23

© РИА Новости. Евгений Биятов

16 августа. Interfax-Russia.ru - Роскомнадзор рассчитывает, что Google удалит с видеохостинга YouTube ролик, оскорбляющий государственный флаг РФ, несмотря на то, что компания уже трижды проигнорировала соответствующее требование Генпрокуратуры.

"Роскомнадзор будет добиваться исполнения российского законодательства всеми законными методами. О конкретике на сегодняшний день говорить преждевременно. Полагаем, что Google выполнит данное требование об удалении противоправного контента с одной из страниц видеохостинга, учитывая, что предыдущие, также связанные с удалением с YouTube материалов, оскорбляющих российские государственные символы, были исполнены", - сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на запрос "Интерфакса".

Таким образом, там ответили на вопрос, какие санкции в соответствии с законодательством будут применены к Google, если компания не выполнит требование Роскомнадзора.

В Роскомнадзоре сообщили, что видеохостинг YouTube не всегда должным образом реагирует на требования Роскомнадзора об удалении противоправного контента. Так, 31 июля в службу поступило требование Генпрокуратуры об удалении с одной из страниц видеоматериала, в явной форме оскорбляющего государственные символы России.

"Роскомнадзор был вынужден уже трижды направлять в адрес компании Google - владельца хостинга - соответствующие уведомления. Однако доступ к указанному в требовании Генпрокуратуры материалу до сих пор не ограничен", - посетовали в ведомстве.

Там отметили, что Роскомнадзор находится с руководством компании Google в постоянном рабочем взаимодействии, "однако в некоторых случаях эти контакты не приводят к положительному результату". "В данном случае компания Google продолжает игнорировать нормы и требования российского законодательства", - заключили в ведомстве.

Пакет законов о порядке ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам РФ, Конституции или органам власти был подписан президентом 18 марта. Он вводит запрет на распространение информации в неприличной или унижающей достоинство форме. В случае обнаружение такой информации на ее удаление владельцам ресурса даются сутки с момента получения уведомления, иначе ресурс ждет блокировка.

За нарушение вводимых запретов предусмотрены санкции в виде штрафов от 30 тыс. до 300 тыс. рублей и административного ареста на срок до 15 суток (в случае повторного нарушения). Обо всех случаях возбуждения административных дел органы прокуратуры уведомляются в течение 24 часов.