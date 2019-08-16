Более 7 тыс. жителей Кургана остались без воды из-за коммунальной аварии

16.08.19 11:27

© РИА Новости. Алексей Никольский

16 августа. Interfax-Russia.ru - Специалисты в Кургане устраняют последствия аварии на водопроводе, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пятницу в пресс-службе АО "Водный союз", занимающегося водоснабжением города.

"Из-за произошедшей аварии в Кургане пришлось полностью отключить водоснабжение в трех микрорайонах, без воды остались более 7 тыс. человек", - сказал сотрудник пресс-службы.

Согласно сообщению компании, кроме жилых домов без воды остались два торговых центра и завод "Курганстальмост".

Планируется, что работы по устранению аварии будут завершены к 21:00 (19:00 мск)