Командир аварийно севшего на поле А321 извинился перед пассажирами

16.08.19 11:36

© РИА Новости. Карина Степанова

16 августа. Interfax-Russia.ru - Командир экипажа аварийно севшего в Московской области самолета "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов ушел в отпуск на время проведения следственных мероприятий.

"Я в отпуске пока, отдыхаю, идут следственные мероприятия. В ближайшее время рейсы выполнять не буду", - сказал он в пятницу журналистам в Екатеринбурге.

Он рассказал, что не стал ничего сообщать пассажирам о внештатной ситуации, чтобы не сеять панику. Также пилот извинился перед пассажирами за то, что не смог доставить их до места назначения.

"Боязни и страха не было. Поле я видел перед собой. Видел кукурузное поле. Надеялся, что сядем более-менее мягко. Старался посадить с наименьшей скоростью, чтобы самолет как можно мягче сел и проскользил плавно. С некоторыми пассажирами я беседовал после того, как посадил самолет", - сказал командир экипажа.

Пассажирский Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший утром 15 августа рейс из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Симферополь, совершил аварийную посадку на кукурузном поле в районе деревни Рыбаки неподалеку от места вылета.

На борту лайнера было 226 пассажиров и семь членов экипажа. Причиной происшествия называют попадание птиц в оба двигателя самолета.

Московское управление на транспорте Следственного комитета России в четверг возбудило по факту аиваинцидента уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.