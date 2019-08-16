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16.08.19 12:23
Второй за неделю аквалангист погиб в Крыму
"Вчера (15 августа - ИФ) в районе мыса Тарханкут обнаружен мужчина без признаков жизни. Погибший был с аквалангом. Обстоятельства произошедшего уточняются", - говорится в информации пресс-службы МЧС Крыма в пятницу.
Ранее, 10 августа, близ села Межводное в Черноморском районе нашли тело дайвера. Его возраст не сообщался.
До этого, 9 августа, 21-летний аквалангист в том же Черноморском районе во время подводной охоты получил ранение в грудную клетку из подводного ружья. Молодой человек госпитализирован.
"Подводная охота, дайвинг, фридайвинг получили широкое распространение у нас и превратились в своеобразный "экстремальный" вид спорта, доступный многим. К сожалению, подобное занятие порой не обходится без происшествий и часто связано с опасностями", - отметил министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов.
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