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16.08.19 12:23

Второй за неделю аквалангист погиб в Крыму

© РИА Новости. Антон Денисов
16 августа. Interfax-Russia.ru - 62-летний дайвер погиб в Черном море у берегов западного Крыма, это уже второй за последнюю неделю смертельный случай среди аквалангистов в регионе.

"Вчера (15 августа - ИФ) в районе мыса Тарханкут обнаружен мужчина без признаков жизни. Погибший был с аквалангом. Обстоятельства произошедшего уточняются", - говорится в информации пресс-службы МЧС Крыма в пятницу.

Ранее, 10 августа, близ села Межводное в Черноморском районе нашли тело дайвера. Его возраст не сообщался.

До этого, 9 августа, 21-летний аквалангист в том же Черноморском районе во время подводной охоты получил ранение в грудную клетку из подводного ружья. Молодой человек госпитализирован.

"Подводная охота, дайвинг, фридайвинг получили широкое распространение у нас и превратились в своеобразный "экстремальный" вид спорта, доступный многим. К сожалению, подобное занятие порой не обходится без происшествий и часто связано с опасностями", - отметил министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов.

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