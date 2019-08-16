Пять развязок на МКАД в Москве начнут реконструировать к 2022 году

16.08.19 12:33

© РИА Новости. Максим Блинов

16 августа. Interfax-Russia.ru - Реконструкцию пяти развязок на МКАД планируется начать в конце 2021 - начале 2022 года, сообщили в пятницу в пресс-службе департамента строительства.

"Планируем в конце 2021-начале 2022 года приступить к реконструкции еще пяти развязок на пересечении с МКАД, - цитирует пресс-служба главу департамента Андрея Бочкарева.

По его словам, в Москве будут реконструированы развязки на пересечении с Алтуфьевским и Осташковским шоссе, улицами Липецкая, Верхние Поля и Капотня.

"В настоящее время по этим объектам идут проектно-изыскательские работы", - добавил Бочкарев.

В ходе работ на развязке МКАД с Алтуфьевским шоссе будет построено и реконструировано 2,8 км дорог. В частности, на участке появится новый путепровод протяженностью более 400 метров. Специалисты также реконструируют путепровод по основному ходу Алтуфьевского шоссе.

На развязке с Осташковским шоссе предстоит построить и реконструировать более 5,3 км дорог, в том числе два путепровода.

На пересечении с Липецкой улицей будут построены и реконструированы почти 8,5 км дорог, шесть искусственных сооружений и четыре перехода.

В ходе работ по развязкам на пересечении с улицами Верхние Поля и Капотня предстоит построить и реконструировать 12,4 км дорог, в том числе семь искусственных сооружений и три пешеходных перехода.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что в ближайшие годы планируется реконструкция еще восьми транспортных развязок на пересечении городских магистралей с МКАД. В ближайшие 6-8 лет в дальнейшее развитие МКАД будет вложено 90 млрд рублей, при этом стоимость всего проекта реконструкции трассы составит до 190 млрд рублей.

За прошедшие семь лет реконструировано 14 крупных транспортных развязок на пересечении МКАД с вылетными магистралями.