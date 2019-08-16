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Руководство "Жуковского": ЛИИ Громова жаловалось в прокуратуру на свалки возле аэропорта

© РИА Новости. Владимир Федоренко
16 августа. Interfax-Russia.ru - ЛИИ Громова за месяц до жесткой посадки Airbus-321 несколько раз обращались в прокуратуру с жалобами на свалки рядом с аэропортом, сообщил журналистам в пятницу первый замгендиректора компании "Рампорт Аэро", владеющей аэропортом "Жуковский", Евгений Солодилин.

"Буквально месяц назад, мы знаем, что летно-исследовательский институт обращался в прокуратуру города с жалобой на то, что вокруг достаточно увеличено скопление птиц. И мы знаем, что проводились проверки, и неоднократно проводились и проводились различные мероприятия и проводятся. Нам это известно, и обращение было ни одно и ни два, и реакция всегда была", - сказал Солодинин.

По его словам, правоохранительные органы реагировали на эти жалобы. "Насколько нам известно, проводились проверки", - отметил он.

По его словам, проблема птиц в аэропортах "есть и в больших аэропортах, есть и в маленьких аэропортах". "К сожалению, пока нет такой возможности, чтобы полностью вокруг аэродрома и аэродром оградить", - сказал он.

По его словам, в данный момент компания-владелец аэропорта находится на контакте с авиакомпанией "Уральские авиалинии", которая, заявил он, не требует компенсации. "Нет, не требует. Единственное, что сейчас авиакомпания попросила помочь сейчас по организации мероприятий. Сейчас как раз мы на контакте. У нас очень хорошие партнерские отношения. Авиакомпания, насколько мне известно, расценивает эту ситуацию как такую, которая есть во многих аэропортах, и всем нам это все известно", - отметил Солодилин.

Airbus-321, выполнявший рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва-Симферополь, совершил аварийную посадку утром 15 августа в районе деревни Рыбаки Раменского округа Московской области на кукурузном поле. На борту лайнера было 226 пассажиров и семь членов экипажа. Причиной происшествия называют попадание птиц в оба двигателя самолета.

Накануне в СМИ появилось множество публикаций о предполагаемой связи мусорных объектов вблизи аэропорта с птицами, попавшими в двигатели совершившего аварийную посадку самолета.

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