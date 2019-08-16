Судьбу лайнера, аварийно севшего на поле в Подмосковье, решат в ближайшие 4 дня

16.08.19 12:49

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16 августа. Interfax-Russia.ru - Эксперты Airbus, "Уральских авиалиний" и лизингодателя примут участие в решении "судьбы" самолета А-321, аварийно севшего накануне в Подмосковье, сообщил первый замгендиректора компании "Рампорт Аэро", владеющей аэропортом "Жуковский", Евгений Солодилин.

"Сейчас проходит обследование воздушного судна, в ближайшее время (в "Жуковский" - ИФ) прибудут эксперты Airbus, "Уральских авиалиний" и лизингодатели и в течение одного - четырех дней будет принято решение, какие дальше действия будут производится с самолетом", - сказал Солодилин журналистам в пятницу.

По его словам, необходимо, чтобы следственная группа завершила свои мероприятия и в последующем самолет "будут либо перетаскивать на территорию аэродрома или разбирать на месте (приземления - ИФ)".

"Решение на сегодняшний день не принято", - сказал Солодилин.