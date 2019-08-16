Более 5,5 тыс. жителей Самары остались без воды из-за аварии на трубопроводе

16.08.19 12:51

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

16 августа. Interfax-Russia.ru - Утечка на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 300 мм произошла в Самаре, в зоне коммунальной аварии более 40 многоквартирных домов, 221 частный жилой дом, школа и детский сад, сообщается на сайте ГУ МЧС по Самарской области.

"Сообщение об утечке на трубопроводе холодного водоснабжения в Куйбышевском районе Самары поступило в 9:40 мск 16 августа. На время проведения ремонтных работ приостановлено водоснабжение потребителей 44 многоквартирных жилых дома и 221 частного жилого дома (5506 человек, из них 605 детей), двух социально значимых объектов (школа, детский сад)", - говорится в пресс-релизе.

Подчеркивается, что питьевую воду населению будут подвозить в двух бойлерах.

Планируется, что водоснабжение будет восстановлено в 19:00 мск в пятницу.

Ремонтные работы проводит ООО "Водные технологии".