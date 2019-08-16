Экс-министру финансов Подмосковья Кузнецову отказано в прекращении преследования по 14 эпизодам

16.08.19 13:00

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16 августа. Interfax-Russia.ru - Басманный суд Москвы отказался по ходатайству защиты снять с бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, которому вменяется хищение, растрата и легализация свыше 14 млрд рублей, обвинение в 14 эпизодах преступной деятельности.

"Постановлением суда в удовлетворении ходатайства стороны защиты отказано", - сообщили "Интерфаксу" в суде в пятницу.

Как сообщалось, 6 августа адвокаты попросили прекратить преследование Кузнецова по 14 эпизодам преступной деятельности за истечением сроков давности привлечения к ответственности.

Сад рассматривает дело Кузнецова в особом порядке - без исследования доказательств, поскольку он признал вину.

Экс-чиновнику вменяется 22 эпизода особо крупного мошенничества, растраты и легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 3 ст. 174.1 УК РФ).

Как установлено следствием, участники организованной группы, в которую входил Кузнецов, в 2005-2008 годах приобрели путем обмана и злоупотребления доверием у муниципальных унитарных предприятий Московской области, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, "права на чужое имущество в виде права требования задолженности за указанные услуги к муниципальным образованиям".

Похищенные деньги, утверждает следствие, были выведены в офшоры на Кипр, а впоследствии на них было приобретены элитные объекты недвижимости в Швейцарии и Франции, дорогостоящие автомобили и другое имущество.

Общий ущерб бюджету Подмосковья от деятельности "группы Кузнецова", по версии следствия, превысил 14 млрд рублей.

Ранее приговорами судов к различным срокам лишения свободы были приговорены шесть членов указанной группы. В частности, 23 января 2018 года Басманный суд назначил 11 лет колонии общего режима бывшей жене Кузнецова - Жанне Булах, заочно признав ее виновной в особо крупном мошенничестве и легализации незаконных доходов.

В прошлом году в министерстве имущественного комплекса Подмосковья заявили, что в региональный бюджет удалось вернуть около 10 млрд рублей по делам, связанным с хищением средств Кузнецовым и его окружением.