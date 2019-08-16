В рамках комиссии: свалки около Жуковского проверят после ЧП с A321
  
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Территорию вокруг "Жуковского" начали очищать от мусора

© РИА Новости. Илья Питалев
16 августа. Interfax-Russia.ru - После аварийной посадки аэробуса А-321 "Уральских авиалиний" возле аэропорта "Жуковский" уже предпринимаются дополнительные меры по уборке территории рядом с аэропортом, сообщил первый заместитель генерального директора РАМПОРТ АЭРО Евгений Солодилин.

"Насколько нам известно, начались какие-то дополнительные уборки в тех местах, где раньше были свалки. Насколько нам известно, действующих свалок вокруг аэропорта нет", - сказал Солодилин на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, "тот инцидент, который вчера произошел, конечно, нас беспокоит, и будет беспокоить". "Мы работаем и с ЛИИ им.Громова, с местными властями, региональными властями, чтобы максимально оградить аэродром от птиц", - заявил Солодилин.

При этом он подчеркнул, что инциденты с птицами происходят периодически и не только в аэропорту "Жуковский", но и во всех аэропортах мира. "У любого руководителя аэропорта в мире есть эта обеспокоенность", - заявил Солодилин.

Он сообщил, что три последних года, когда компания управляет аэропортом, проблемы с птицами были единичными.

Солодилин отметил, что ЛИИ им.Громова работает в соответствие с федеральными авиационными правилами.

"Все мероприятия, которые было необходимо осуществлять, они осуществлялись. Они (ЛИИ им.Громова) имеют сертификат. Для того, чтобы вообще аэродром мог принимать воздушные судна, он должен сертифицироваться. Летно-исследовательский институт сертифицировался полностью. Соответственно, все необходимое оборудование, которое необходимо для приема воздушных судов, есть, было", - заявил Солодилин.

При этом он сообщил, что ЛИИ Громова за месяц до жесткой посадки Airbus-321 несколько раз обращались в прокуратуру с жалобами на свалки рядом с аэропортом.

"Буквально месяц назад, мы знаем, что летно-исследовательский институт обращался в прокуратуру города с жалобой на то, что вокруг достаточно увеличено скопление птиц. И мы знаем, что проводились проверки, и неоднократно проводились и проводились различные мероприятия и проводятся. Нам это известно, и обращение было ни одно и ни два, и реакция всегда была", - сказал Солодинин.

По его словам, правоохранительные органы реагировали на эти жалобы. "Насколько нам известно, проводились проверки", - отметил он.

Ранее сообщалось, что специальная комиссия начала проверку точек скопления мусора вблизи подмосковного аэропорта "Жуковский". В состав выездной комиссии вошли представители Росприроднадзора, администрации Жуковского, а также министерства ЖКХ региона, передает корреспондент "Интерфакса".

В рамках работы комиссии будет проверено несколько точек скопления мусора. В частности, озеро Глушица, предприятие мусоропереработки "Экотранс", где была замечена стая птиц и другие водные объекты вблизи аэропорта.

Как заявлял в интервью "Интерфаксу" министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин, задача инспекции не в том, чтобы "найти виноватого, а, чтобы реально установить проблему и договориться о согласованных действиях при ее решениях".

Куракин также подчеркнул, что власти Московской области не намерены инициировать проверки орнитологической ситуации вокруг всех аэропортов, расположенных в регионе.

"Нам сложно искать черную кошку в темной комнате. Речь ведь идет не только о полигонах твердых коммунальных отходов, где могут питаться (птицы - ИФ), но и о 10-15-ти километровой зоне вокруг аэропортов", - сказал Куракин в интервью "Интерфаксу".

Наиболее эффективной, по его мнению, будет практика взаимодействия с ответственными за авиационную безопасность службами аэропортов и подведомственными структурами Росавиации.

"Если они видят, что орнитологическая обстановка в их зоне ответственности ухудшается, то логично привлечь к обсуждению проблемы и нас. Тогда и ответная реакция будет максимально эффективной", - заявил зампред.

По его словам, в случае необходимости создания отдельного канала для оперативной коммуникации сторон, он будет создан.

Airbus А321, выполнявший рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва - Симферополь, накануне утром совершил аварийную посадку в районе деревни Рыбаки Раменского городского округа Московской области на кукурузном поле. На борту лайнера было 226 пассажиров и семь членов экипажа. Причиной происшествия называют попадание птиц в оба двигателя самолета.

В ЛИИ Громова в связи с инцидентом заявили, что во время вылета лайнера "Уральских авиалиний" орнитологические средства обеспечения полетов работали штатно. В частности, "перед вылетом были проведены все предусмотренные правилами процедуры, включая осмотр взлётно-посадочной полосы на предмет отсутствия миграции птиц".

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