|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
16.08.19 13:25
Бортпроводник: эвакуация из севшего на поле А321 заняла "меньше минуты"
"Работал как робот - все, как учили: отстегнуть, сказать команду, дверь открыть, всех эвакуировать, посмотреть, что нет пострадавших. Мы постоянно тренируемся, то есть (экипаж - ИФ) действовал согласно своим руководствам, технологиям. Быстренько всех эвакуировали, буквально меньше минуты, мне кажется. 226 человек были в кукурузном поле. Все нормально, пострадавших нет", - сказал он.
После посадки самолета паники на борту не было.
"Первые минуты, конечно (люди паниковали - ИФ), там было много детей, все вроде бы закричали. Я: "Все, успокойтесь, выходы там, там". Все дружно друг за другом начали прыгать. Мы не знали, что будет внештатная ситуация, никто не знал. То есть мы летели, вроде на второй круг пошли. Мы не понимали, что происходило, пока не приземлились", - рассказал бортпроводник.
При этом он отметил, что были пассажиры, которые пытались при эвакуации забрать вещи.
"Кто-то пытался забрать вещи, но я быстренько сказал: "Все выходим". Толкучки на выходе не было - восемь выходов", - сказал Ивлицкий.
После того как пассажиры покинули самолет, он предложил им идти вдоль рядов кукурузы и ориентироваться на солнце.
Ивлицкий сообщил, что работает бортпроводником 5 лет, из них 3 года - старшим проводником. "С этим экипажем - моя первая командировка", - сказал Ивлицкий.
В свою очередь командир экипажа Дамир Юсупов отметил профессионализм проводников.
"По действиям в кабине экипажа хочу отметить, что сработали очень слаженно и быстро, профессионально. Очень смекалистые проводники, быстро сообразили, открыли двери, выполнили все согласно инструкции, за что им благодарны пассажиры. Я уверен, что количество пострадавших сведено к минимуму благодаря их действиям профессиональным", - сказал Юсупов.
Пассажирский Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший утром 15 августа рейс из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Симферополь, совершил аварийную посадку на кукурузном поле в районе деревни Рыбаки неподалеку от аэродрома вылета. На борту лайнера было 226 пассажиров и семь членов экипажа. Причиной происшествия называют попадание птиц в оба двигателя самолета.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru - Признаки вмешательства США в ход выборов в Мосгордуму усмотрели в Совете Федерации.
.
Interfax-Russia.ru - Ректоры МГИМО, ВШЭ и МФТИ рассказали о росте проходного балла по ЕГЭ, интересе иностранцев к российским вузам и внимании абитуриентов к техническим специальностям.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket