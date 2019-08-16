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16.08.19 13:35
Эксперты сочли нормальной численность птиц в районе аэропорта "Жуковский"
"Можно сделать общий вывод о том, что эти территории привлекательны для птиц по определению. Это их естественная среда обитания, есть и чайки. (...) Мне кажется, орнитологический фон, который мы видели, вполне естественен для территорий подобного рода. Я не думаю, что у нас будет какая-то дополнительная работа именно по части птиц", - сообщил журналистам министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.
Он отметил, что в настоящее время наблюдается естественное количество чаек. Однако, орнитологической комиссии предстоит узнать, не превышена ли их популяция.
Пассажирский Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший утром 15 августа рейс из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Симферополь, совершил аварийную посадку на кукурузном поле в районе деревни Рыбаки неподалеку от аэродрома вылета. На борту лайнера было 226 пассажиров и семь членов экипажа. Причиной происшествия называют попадание птиц в оба двигателя самолета.
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