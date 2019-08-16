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16.08.19 13:42
Рейс Москва-Уфа вернулся во "Внуково" из-за попадания на взлете в стаю птиц
"Рейс Москва-Уфа вернулся во Внуково из-за попадания на взлете в стаю птиц. Посадка благополучная. Авиакомпания меняет самолет", - сказали в пресс-службе.
В пресс-службе "ЮТэйр" также уточнили, что одна из птиц попала в лобовое стекло самолета, но стекло уцелело.
Вылет в Уфу перенесен на 15:30 по местному времени.
По данным онлайн-табло аэропорта "Внуково", рейс "ЮТэйр" в Уфу вылетел в 12:31 по мск. Рейс выполнялся на самолете Boeing 737-500.
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