16.08.19 13:42

© РИА Новости. Максим Блинов

16 августа. Interfax-Russia.ru - Пассажирский самолет авиакомпании "ЮТэйр", вылетевший в пятницу из Москвы в Уфу, попал при взлете в стаю птиц, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании.

"Рейс Москва-Уфа вернулся во Внуково из-за попадания на взлете в стаю птиц. Посадка благополучная. Авиакомпания меняет самолет", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе "ЮТэйр" также уточнили, что одна из птиц попала в лобовое стекло самолета, но стекло уцелело.

Вылет в Уфу перенесен на 15:30 по местному времени.

По данным онлайн-табло аэропорта "Внуково", рейс "ЮТэйр" в Уфу вылетел в 12:31 по мск. Рейс выполнялся на самолете Boeing 737-500.