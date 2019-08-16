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16.08.19 13:50
Ту-160 вернулись из Анадыря близ границы с США к месту базирования в Энгельс
"Экипажи двух стратегических ракетоносцев Ту-160 в ходе летно-тактических учений Дальней авиации выполнили перелет из Чукотского автономного округа в Саратовскую область, преодолев более 8 тысяч километров", - заявили в департаменте.
"Маршрут перелета проходил над акваторией Северного Ледовитого океана, Восточно-Сибирского и Карского морей, в пределах границ Российской Федерации", - подчеркнули в военном ведомстве.
В Минобороны РФ отметили, что во время перелета экипажи Ту-160 выполнили дозаправку топливом в воздухе.
Все российские стратегические ракетоносцы Ту-160 базируются на авиабазе Дальней авиации в городе Энгельс Саратовской области.
Ранее сообщалось, что летно-тактические учения, в которых задействовано около 10 самолетов Ту-160, Ту-95МС, Ил-78, проходят под руководством командующего Дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.
14 августа в Минобороны РФ заявили, что два Ту-160 в ходе учения переброшены на аэродром "Анадырь" (самый восточный город России, недалеко от морской границы России и США) на Чукотке.
По данным ведомства, продолжительность полета составила более 8 часов, Ту-160 преодолели свыше 6 тысяч километров. Полет проводился без дозаправок.
В августе прошлого года Минобороны РФ сообщало, что два российских Ту-160 в ходе учения впервые приземлись на аэродроме "Анадырь".
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