Разрушенные наводнением паромные переправы восстановили в Иркутской области

16.08.19 13:58

© РИА Новости. Владимир Смирнов

16 августа. Interfax-Russia.ru - Две паромные переправы, которые были разрушены во время июньского наводнения в Иркутской области, полностью восстановлены, сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства со ссылкой на губернатора Сергея Левченко.

"Восстановлены переправы "Бельск" через реку Большая Белая в Черемховском районе и "Казачья Бадарановка" через реку Уда в Нижнеудинском районе", - говорится в сообщении.

Всего во время первого наводнения в июне пострадали 49 участков автодорог регионального значения и 22 моста, в том числе девять мостов и две паромные переправы были полностью разрушены. Требуют восстановления также 36 км автодорог местного значения и 17 мостовых переходов на них.

"Общая стоимость работ, необходимых для восстановления региональных и местных дорог, поврежденных в результате июньского паводка, оценивается в 1 млрд 653 млн рублей, в том числе 1 млрд 90,9 млн рублей - на региональных дорогах, 562,4 млн рублей - на местных дорогах", - отмечается в сообщении.

Проезд обеспечен на 47 участках региональных дорог.

Во время второго наводнения в июле было подтоплено 26 участков автодорог регионального значения, из которых 20 - повторно.

В настоящее время, по данным облправительства, Федеральным дорожным агентством (Росавтодор) сформирована рабочая группа для повторного обследования дорог, попавших в зону подтопления. По его результатам перечень пострадавших участков будет откорректирован и утвержден.