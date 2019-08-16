Тула приурочит день города к 500-летию возведения Тульского кремля

16.08.19 14:09

© РИА Новости. Андрей Варенков

16 августа. Interfax-Russia.ru - Власти Тулы приняли решение перенести День города со второй на первую субботу сентября, праздник пройдет под девизом "Тула - пять веков Засечной черты", сообщила пресс-служба городской администрации.

"Концепция празднования Дня города Тулы в этом году будет объединена общей идеей - 500-летием возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты. Основными площадками празднования в историческом центре города станут площадь Ленина, Казанская набережная, улица Металлистов", - говорится в сообщении.

7 сентября мероприятия пройдут также на проспекте Ленина, Крестовоздвиженской площади, Пролетарской набережной, в сквере у памятника Л.Н.Толстому, в территориальных округах "Большой Тулы".

С утра в центре города начнутся спортивные мероприятия. На площади Ленина будут работать интерактивные площадки, пройдет командная игра "Тульский рубеж". На главной сцене состоится награждение туляков, внесших свой вклад в развитие и благополучие города. Зрители увидят выступление творческих коллективов.

В историческом центре города на улицах Менделеевской, Металлистов и Крестовоздвиженской площади откроются площадки гастро-фестиваля, мастер-классы и ярмарка от тульских мастеров, в кремле - Тульское торжище.

Далее центром мероприятий станут Казанская и Пролетарская набережная. На Пролетарской праздник пройдет под девизом "Тула - здоровый образ жизни!".

Впервые в русле реки на Казанской набережной сборная России по флайборду покажет дневное и вечернее аквашоу.

На сцене Казанской набережной пройдут выступления тульских вокальных, танцевальных коллективов. Вечером здесь пройдет большой музыкальный фестиваль от "Jazz Port" (Москва) - проект, объединяющий талантливых джазовых исполнителей.

На площади Ленина пройдет Международный фестиваль духовых оркестров "Фанфары Тульского кремля". Парад оркестров традиционно проследует по проспекту Ленина от Тульской областной филармонии до площади Ленина.

Праздничная концертная программа продолжится выступлением тульских исполнителей и звезд российской эстрады.

Празднование Дня города завершится фейерверками на площади Ленина, в поселениях Ленинского района и на набережных реки Упы, где помимо высотного, туляки увидят фейерверк с плотов и пиротехническую открытку на Казанской набережной.

Ранее день рождения Тулы ежегодно отмечался во вторую субботу сентября. По решению властей региона Дни Тульской области и День города Тулы проходили одновременно.

Тула была образована в 1146 году, Тульская губерния - в 1777 году в ходе административной реформы императрицы Екатерины II. В 1937 была образована Тульская область.