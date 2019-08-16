Мусороперегрузку могут перенести из Жуковского во избежание скопления чаек

16.08.19 14:15

© РИА Новости. Александр Кряжев

16 августа. Interfax-Russia.ru - Мусороперегрузка "Экотранс" может быть перенесена из Жуковского на другой участок после мероприятий по оценке ее деятельности, заявил министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.

"Может быть два подхода. Первый - переговоры с предприятием, когда они сочтут, что их деятельность на другом участке для них будет более эффективной, в том числе с учетом претензий надзора за ними. Эти мероприятия усилятся. Второй вариант - принудительные действия органов власти, которые могут быть совершены при установлении и подтверждении факта правонарушений, с которым законодатель связывает именно такой вид ответственности - прекращение деятельности предприятия", - сказал он журналистам.

Куракин отметил, что власти продолжат держать на контроле деятельность "Экотранса".

По предварительным данным, мусороперегрузка является единственным большим скоплением органического мусора в районе Жуковского. Ситуация усугубляется отсутствием навеса. По словам владельца предприятия, навес появится уже в ближайшее время, его изготовляют.

Небольшая стая птиц была замечена в районе мусоропереработки, передает корреспондент "Интерфакса".

Мусороперегрузка "Экотранс" - подрядчик регионального оператора Воскресенского кластера Московской области. Площадка расположена на Коммунальном проезде в 1,3 км от "Жуковского". Это один из нескольких объектов, которые могли привлечь чаек в район аэропорта.

Пассажирский Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший утром 15 августа рейс из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Симферополь, совершил аварийную посадку на кукурузном поле в районе деревни Рыбаки. На борту лайнера было 226 пассажиров и семь членов экипажа. Причиной происшествия называют попадание птиц в оба двигателя самолета.