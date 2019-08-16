Левченко пообещал открыть к 1 сентября 15 пострадавших от наводнения школ

16.08.19 14:20

© РИА Новости. Владимир Вяткин

16 августа. Interfax-Russia.ru - К началу учебного года отремонтируют 23 образовательных учреждений - 15 школ и восемь детских садов, пострадавших от июньского и июльского наводнений в Иркутской области, сообщила в пятницу пресс-служба облправительства со ссылкой на губернатора Сергея Левченко.

"Девять учреждений в зоне затопления не будут восстановлены к 1 сентября", - говорится в сообщении.

Под снос определены три школы - в поселке Евдокимовский, в селе Уйгат, и N20 в Тулуне, а также три детских сада - в поселке Евдокимовский, в поселке Октябрьский и "Родничок" в Тулуне.

Три детских сада в Нижнеудинске подлежат восстановлению. Реконструкцию детсада N3 планируется завершить в 2020 году, ремонт детсада N12 и "Теремка" - в октябре текущего года.

"Все дети перераспределены в другие учреждения, ближайшие к месту проживания", - уточняется в сообщении.

Всего в результате наводнений в регионе пострадали 18 школ и 14 дошкольных учреждений. Три детсада уже отремонтированы.

Глава региона также сообщил, что на период восстановления школ сформирован график отправки учеников в федеральные детские лагеря. Так, в санаторий "Пикет" (Ставропольский край, Минеральные Воды) уезжают 80 детей, в лагерь "Океан" (Владивосток) - 197 детей. В санаториях и круглогодичных лагерях Иркутской области разместится 580 ребят.

"До сих пор поступают дополнительные предложения по размещению детей от субъектов РФ", - отмечается в сообщении.

Масштабное наводнение в конце июня затронуло 10 районов Иркутской области. Было подтоплено 109 населенных пунктов с 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживает 42,76 тыс. человек, в том числе 10,45 тыс. детей. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

В конце июля Иркутская область пережила вторую волну наводнения. Были подтоплены 58 населенных пунктов, в том числе города Тулун, Нижнеудинск и Байкальск. Пострадали 1 984 дома с населением 5 424 человека.