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16.08.19 14:36
Назначенный худруком Волковского театра Пускепалис покинет МХАТ им. Горького
Сейчас Пускепалис - заместитель художественного руководителя МХАТ имени Горького по творческой работе.
"Должность такого уровня не предполагает совмещение таких ответственных постов, поэтому безусловно придется перейти с основного места работы в Ярославль, но тем не менее у нас те заделы, которые были с Бояковым (худрук МХАТ им Горького - ИФ) они останутся, мы попытаемся это решить и сделать мягкий уход, не связанный с тем, что я бросил свою команду, мы сделаем это тактично", - сказал Пускепалис журналистом.
Отвечая на вопрос о том, как будет проходить его переход в Волковский театр, Пускепалис отметил, что он не будет спешить и постарается сохранить сделанное бывшим художественным руководителем театра Евгением Марчелли.
"Меня с этим театром связывает позитивный опыт работы. И у меня самые позитивные отношения с театром и труппой. Я не вижу необходимости врываться в театр. До меня Марчелли создал прекрасную афишу, которая вызывает зависть у многих режиссёров. Труппа в невероятном творческом тонусе и это надо сохранить", - сказал Пускепалис.
Прежде чем прорабатываться новый репертуар, Пускепалис планирует ознакомится с тем, что уже в театре сделал Марчелли.
Согласно его концепции, представленной комиссии, главное в развитии театра - сделать его не только первым исторически, но и по своему существу. Он предлагает на базе театра создать новую фестивальную стратегию. Постановки театра, по мнению Пускепалиса, должны опираться на русскую классику.
По его мнению, театра должен стать некой культурной особенностью и входить в программы экскурсий при посещении города. К основному потоку зрителей театра нужно подключать и туристов.
Также Пускепалис предложил создать биржу труда для молодых деятелей культуры. Кроме того, он предложил делать на базе театра конференции для критиков. Опираясь на свой опыт в кино, Пускепалис предложил создать медиабиблиотеку и проводить ежемесячные премьеры спектаклей из разных уголков России с их трансляцией.
5 июля при разбирательстве внутреннего конфликта в театре министр культуры РФ Владимир Мединский уволил директора театра Алексея Туркалова, а худруку Евгению Марчелли объявил выговор. Тот решил уволиться по собственному желанию.
Туркалов был назначен директором театра вместо ранее арестованного по делу "Седьмой студии" Юрия Итина в декабре 2018 года. До этого он возглавлял Владивостокский цирк и Хабаровский краевой театр драмы одновременно. В тот же день стало известно, что временно исполнять обязанности директора театра имени Волкова до 20 августа будет заместитель директора по финансам Юлия Серова.
Российский государственный академический театр драмы имени Волкова - старейший драматический театр России, основанный в 1750 году. В конце мая губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов сообщил в соцсетях о том, что руководство страны поддержало предложение о присвоении театру статуса особо ценного объекта наследия.
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