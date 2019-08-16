Власти Пермского края ввели режим ЧС из-за переувлажнения почвы на полях

16.08.19 14:51

© РИА Новости. Александр Подгорчук

16 августа. Interfax-Russia.ru - Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня объявлен в Пермском крае из-за переувлажнения почвы и повреждения посевов, сообщается в официальном телеграм-канале министерства территориальной безопасности региона в пятницу.

"В Пермском крае введен режим ЧС из-за переувлажнения почвы и повреждения посевов сельскохозяйственных культур", - говорится в сообщении.

В пресс-службе краевого министерства сельского хозяйства агентству "Интерфакс-Поволжье" уточнили, что переувлажнение почвы и повреждение посевов произошло в результате продолжительных дождей.

Как сообщалось ранее со ссылкой на министра сельского хозяйства региона Оксану Бредневу, из-за неблагоприятных агрометеорологических условий отмечается остановка и замедление роста сельхозкультур, появление грибковых заболеваний.

Общая площадь посева в семи районах края (Нытвенском, Краснокамском, Пермском, Верещагинском, Большесосновском, Бардымском, Ординском), где 12 августа был веден режим ЧС муниципального уровня из-за переувлажнения почвы, составляет 66,6 тыс. га. По состоянию на 13 августа погибли сельскохозяйственные культуры на площади 13 тыс. 400 га.

С начала весеннего сева и по состоянию на 17 июня на территории Пермского края посеяны яровые культуры на площади 298,2 тыс. га.

По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по состоянию на 13 августа площадь переувлажнения почвы на территории региона составляла 76%. Это явление отмечалось повсеместно, кроме горно-восточных районов региона.

В связи со сложившейся ситуацией власти региона намерены освободить сельхозпроизводителей от штрафов за невыполнение планов.

Зерновые культуры в Пермском крае выращиваются в основном для использования в качестве кормов для животных, сейчас на зерносенаж убирают культуры молочной спелости. По состоянию на 13 августа заготовлено 56,4% кормов от плана на 2019 год (на середину августа прошлого года - 71,4% - ИФ)