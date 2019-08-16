Путин посетил волейбольный комплекс "Волей Град" в Анапе

16.08.19 15:24

© РИА Новости. Михаил Климентьев

16 августа. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин приехал в пятницу на территорию спортивно-оздоровительного комплекса "Волей Град" в Анапе.

Глава государства осмотрит объекты спортивного центра, где тренируются многие российские волейбольные команды и в эти дни проходит первенство России по пляжному волейболу среди девушек и юношей до 17 лет.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, который сам активно играет в волейбол и возглавляет наблюдательный совет Всероссийской федерации по этому виду спорта, рассказал президенту о работе "Волей Града".

Здесь же президент в пятницу проведет выездное оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

Спортивно-оздоровительный комплекс "Волей Град" имени знаменитого волейболиста Юрия Сапеги (1965-2005) был построен в 2007 году по инициативе и на средства Всероссийской федерации волейбола. Общая площадь комплекса, расположенного в поселке Витязево в Анапе, - почти 32,5 тыс. кв. м. В его состав входят крытый универсальный игровой зал, крытый многофункциональный зал с песочным подогреваемым покрытием в зимний период, 14 открытых спортивных площадок на территории центра и на берегу моря, три гостиничных корпуса и шесть коттеджей с апартаментами, собственный пляж и тренажерный зал.

"Волей Град" является главным центром подготовки национальных команд России по классическому и пляжному волейболу, здесь же проводят сборы команды волейбольных Суперлиги и Высшей лиги. Ежегодно в этом комплексе проводятся всероссийские и международные турниры.

С 1 сентября в "Волей Граде" начнет свою работу академия по пляжному волейболу.

С 12 по 17 августа в "Волей Граде" проходят финальные игры первенства России по пляжному волейболу среди девушек и юношей в возрасте до 17 лет. В финальном этапе принимают участие 24 команды девушек и 24 команды юношей из Москвы, Санкт-Петербурга, Дагестана, Карелии, Пермского, Приморского и Краснодарского краев, а также Ростовской, Новгородской, Калужской, Тверской и Свердловской областей. В пятницу здесь разыгрываются медали за первое - третье места.