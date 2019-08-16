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16.08.19 15:27
В городах Поволжья пройдут акции в поддержку московских протестов
В Казани КПРФ 17 августа проведет согласованный митинг за честные выборы, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе республиканского отделения партии.
Заявка подана на 200 человек.
В Перми оппозиционеры планируют одиночный пикет в поддержку москвичей, которые выступают за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, сообщается на странице пермского штаба Алексея Навального в соцсети.
Акция состоится в субботу, 17 августа, в 14:00 по местному времени (12:00 мск) у памятника Пермскому медведю.
Согласованный с властями митинг 17 августа состоится в Уфе на площади перед Дворцом спорта, сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" руководитель рескома КПРФ Юнир Кутлугужин.
Заявленное число участников более 600 человек, акция за честные выборы запланирована с 12:00 до 15:00 мск.
Как сообщил агентству депутат республиканского Госсобрания от КПРФ Ильгам Галин, ожидается участие в митинге "сторонников партии", в частности, представителей обманутых дольщиков, активистов, выступающих против строительства завода по утилизации химотходов в Камбарке (Удмуртия).
Митинг в Уфе согласован с республиканскими властями, подтвердили агентству в правительстве Башкирии.
Штаб Навального в Самаре сообщил на своей странице "ВКонтакте" о планах провести 17 августа в 14:00 по местному времени (13:00 мск) одиночный пикет на улице Ленинградской (пешеходная улица в историческом центре Самары - ИФ).
Как сообщил агентству активист "Открытой России" в Кирове Вадим Ананьин, администрация города отказала ему в согласовании массового пикета в центре города, на площади Театральная, предложив в качестве альтернативы гайд-парк у памятника Халтурину.
В связи с этим Ананьин намерен провести 17 августа одиночный пикет за честные выборы на Театральной площади.
18 августа организованный КПРФ митинг состоится также в удмуртском Сарапуле, сообщается на сайте городского отделения партии.
На него заявлено несколько тем - протест против создания комплекса по переработке опасных отходов в Камбарке, поддержка честных выборов и протест против перепрофилирования детского дома в городе.
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