Власти Подмосковья: свалку на берегу озера в Жуковском ликвидируют в 2020г

16.08.19 15:35

© РИА Новости. Александр Кондратюк

16 августа. Interfax-Russia.ru - Порядка 100 млн рублей направят на ликвидацию свалки на озере Глушица в Жуковском, её ликвидация запланирована на следующий год, сообщил министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.

"По берегам Глушицы сложилась безусловно неприятная экологическая ситуация. (...) Мы совместно с администрацией города Жуковский договорились о том, что мы совместно изыщем уже на этот год ресурсы для того, чтобы территория была убрана. Я уверен, что в 2020 году эта работа будет точно завершена", - сообщил он журналистам.

Куракин отметил, что, по подсчетам администрации, необходимо изыскать дополнительно 90-110 млн рублей для ликвидации отходов на берегах озера Глушица.

Несанкционированная свалка на берегу озера Глушицы была обнаружена в 2017 году. В этом же году было возбуждено уголовное дело и прекращён завоз мусора. В настоящее время завоз, по данным администрации, не осуществляется, но последствия не ликвидированы - существуют большие навалы мусора.

Выездная экологическая комиссия не обнаружила скопления органических отходов и птиц в районе озера в пятницу.

Куракин не исключил, что после очистки берегов Глушицы эту территорию благоустроят и сделают местом для отдыха.

Пассажирский Airbus A321 авиакомпании"Уральские авиалинии", выполнявший утром 15 августа рейс из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Симферополь, совершил аварийную посадку на кукурузном поле в районе деревни Рыбаки неподалеку от аэродрома вылета. На борту лайнера было 226 пассажиров и семь членов экипажа. Причиной происшествия называют попадание птиц в оба двигателя самолета.