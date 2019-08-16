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16.08.19 15:43
Минтруд подготовил поправки о повышении МРОТ до 12,13 тыс. руб. в 2020г
В ведомстве отмечают, что законопроект приравнивает МРОТ к прожиточному минимуму трудоспособного населения за II квартал 2019 года.
В настоящее время законом от 25 декабря 2018 года МРОТ установлен в сумме 11 290 рублей. Таким образом, МРОТ планируется поднять в 2020 году на 7,4%.
МРОТ в российском законодательстве связан с величиной прожиточного минимума трудоспособного населения (ст. 133 ТК РФ), который, в свою очередь, рассчитывается исходя из стоимости потребительской корзины.
О планируемом увеличении прожиточного минимума трудоспособного населения во II квартале 2019 года до 12 130 рублей сообщалось в июле.
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