Правительство выделит 620 млн руб. на реконструкцию аэродрома в "Домодедово"

16.08.19 15:49

© РИА Новости. Максим Блинов

16 августа. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ распорядилось выделить в этом году 620 млн руб. из резервного фонда на реконструкцию аэродромной инфраструктуры "Домодедово".

Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на портале правовой информации в пятницу.

Получателем денег будет Росавиация.

Согласно документу, 300 млн руб. должно быть направлено на завершение строительства искусственных покрытий новой взлетно- посадочной полосы (ВПП-2) "Домодедово", 250 млн руб. - на достройку мест стоянки самолетов у нового сегмента аэровокзала Т2, еще 70 млн руб. - на строительство очистных сооружений.

До февраля 2020 года Росавиация должна будет представить доклад об использовании средств.

Ранее Счетная палата РФ опубликовала отчет, в котором высказала ряд претензий к Росавиации, в частности, что та до сих пор не обеспечила ремонт действующей и строительство новой ВПП в "Домодедово". Также не построены перроны к новому терминалу аэропорта, который возвел инвестор (структуры бизнесмена Дмитрия Каменщика), в результате здание до сих пор простаивает. Перенос сроков привел и к увеличению стоимости работ, отмечала Счетпалата.

Замглавы Минтранса РФ Александр Юрчик ранее заявлял, что ведомство запрашивало у правительства порядка 12 млрд руб. на завершение реконструкции аэродрома "Домодедово".