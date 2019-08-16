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Навигация на "Канале имени Москвы" возобновилась после январской аварии над Тушинским тоннелем

© РИА Новости. Нина Зотина
16 августа. Interfax-Russia.ru - На участке "Канала имени Москвы" над Тушинским тоннелем, где 10 января произошла авария, после восстановительных работ в пятницу возобновилась навигация, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе канала.

"16 августа утром возобновилось движение судов на "Канале имени Москвы" между шлюзами №7 и №8. Таким образом, завершены первоочередные аварийно-восстановительные работы после январского техногенного ЧП, причиной которого стал некачественно построенный в 2000 году Тушинский тоннель третьей очереди", - сказал собеседник агентства.

По его словам, первым по этому участку прошел пассажирский теплоход "Баттерфляй" "Флотилии Рэдиссон Ройал", который следовал со стороны Северного речного вокзала до гостиницы "Украина".

"При подготовке к запуску навигации две недели назад начались испытания отремонтированного участка водных путей в Тушино. 2 августа специалисты ФГБУ "Канал имени Москвы" приступили к наполнению искусственного русла водой из Химкинского водохранилища. А накануне технические суда выполнили здесь необходимые путейские работы. В настоящее время глубина на этом участке достигла проектных значений", - отметили в пресс-службе.

При этом эксплуатация участка над Тушинским тоннелем осуществляется под постоянным наблюдением специалистов. Гидротехники несколько раз в день снимают показания контрольно-измерительной аппаратуры, совершают визуальный осмотр дамб, дренажной системы тоннеля и других гидротехнических сооружений во избежание нештатных ситуаций. Кроме того, на участке дежурят представители подрядных и смежных организаций.

Отмечается, что до ноября еще предстоит восстановить проектное положение оптико-волоконной линии для обеспечения связи диспетчерских служб, а также провести испытания автоматической системы мониторинга уровня воды и состояния дамб.

Изначально планировалось запустить судоходство на поврежденном участке в первой половине июня. Однако 21 июня при наполнении его водой была обнаружена новая утечка воды.

10 января 2019 года в результате размыва дамбы канала над Тушинским тоннелем разрушился ее низовой откос, произошел провал грунта и, как следствие, была нарушена целостность напорной дамбы канала. В итоге из ее тела было вымыто около 3 тыс. куб. м грунта, что сопоставимо с объемом 200 самосвалов.

На участок "Канала имени Москвы", где произошла авария, приходится 2,6% от всего объема судопропуска Центральной России. Так, в 2018 году здесь прошло 2,9 тыс. судов, а по всему Московскому бассейну - более 112 тыс. судов. При этом водная магистраль над Волоколамским шоссе используется в основном грузовым флотом, который идёт транзитом через Москву с юга на север и наоборот. На этом участке транспортируется около 2 млн тонн грузов в год.

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