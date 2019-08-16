"АвтоВАЗ" отзывает более 11 тыс. автомобилей Lada Granta из-за дефекта поворотников

16.08.19 16:29

© РИА Новости. Анар Мовсумов

16 августа. Interfax-Russia.ru - АО "АвтоВАЗ" (MOEX: AVAZ) отзывает более 11 тыс. автомобилей Lada Granta для замены поворотников, которые могут растрескаться, сообщили "Интерфаксу" представители трех официальных дилеров Lada, получившие соответствующее предписание.

"Предписание об отзыве автомобилей Lada Granta вышло 13 августа 2019 года. По всей России компания отзывает 11,157 тыс. автомобилей Lada Granta", - сказал один из собеседников агентства.

Другой собеседник также подтвердил получение своим дилерским центром предписания об отзыве автомобилей. "Да действительно, нам поступило такое предписание", - сказал он.

Еще в одном дилерском центре "Интерфаксу" сказали, что документ поступил в пятницу и касается автомобилей Lada Granta, отгруженных дилерам с начала февраля по конец марта текущего года.

"В данном случае нет ничего страшного. Есть вероятность растрескивания пластика при попадании влаги. Мы должны будем поменять уплотнитель и боковой указатель поворота. В нашем дилерском центре таких машин единицы, которые были отгружены с начала февраля по конец марта", - сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что это "пустяковый дефект, не влияющий на безопасность движения". "Владелец такого автомобиля может обратиться в ближайший дилерский центр Lada - и ему поменяют все примерно в течение получаса при наличии необходимых деталей. Если деталей нет, то дождутся поступления и вызовут на замену. При этом на машине можно будет ездить, на безопасность движения данный дефект не влияет", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе "АвтоВАЗа" комментариев по поводу отзыва партии автомобилей не предоставили.

Ранее АО "АвтоВАЗ" назвал Lada Granta самой популярной моделью среди покупателей по итогам продаж за 7 месяцев текущего года. За 7 месяцев 2019 года на российском рынке продано 74,634 тыс. автомобилей этого семейства, что на 40,1% превышает показатели прошлого года.