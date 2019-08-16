Бюрократическую нагрузку на школьных педагогов снизят законодательно

16.08.19 16:32

© РИА Новости. Александр Кряжев

16 августа. Interfax-Russia.ru - Минпросвещения России рассчитывает на скорое принятие закона, который снизит административную нагрузку на учителей, сообщила заместитель министра Ирина Потехина на республиканском августовском совещании педагогов в Уфе в пятницу.

"Мы считаем, что есть только четыре документа, которые должен вести педагог: рабочая программа по предмету, календарно-тематическое планирование, электронный журнал и электронный дневник. Сейчас подготовлен проект федерального закона, который должен законодательно закрепить нагрузку педагога только по этим четырем пунктам. Мы с избыточной отчетностью последовательно боремся и будем бороться дальше", - заявила она.

Избыточной административной нагрузкой в Минпросвещения считают ситуации, "когда в школу спускаются предложения от самых разных инстанций провести то, провести это и еще сдать отчет".

По словам Потехиной, проблемой для школьного образования также остается высокая нагрузка на учителей: к концу прошлого года она в среднем составила 1,4 ставки, а в некоторых регионах приблизилась к 1,8 ставки.

"Вторая история - это возраст педагогов. У нас в стране сегодня почти 40% педагогов старше 50 лет. А со сменой обстоит дело тяжеловато, в школы приходит чуть больше половины выпускников педагогических вузов", - сообщила Потехина. По ее мнению, эту проблему может решить привлечение студентов к работе в школе.

"Со своей стороны мы вносим изменения в закон об образовании, которые разрешат студентам педагогических колледжей и вузов вести кружки в школах. Это очень хорошее подспорье, чтобы выпускника привести в школу. Мы знаем, что если он пришел в школу и продержался два года, то, скорее всего, он останется. Но эти два года критические", - отметила она, добавив, что системе образования нужны молодые "яркие, харизматичные, не боящиеся проблем" кадры.