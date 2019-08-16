Дебошира с международного авиарейса арестовали на пять суток в Краснодаре после вынужденной посадки самолета

16.08.19 17:10

© РИА Новости. Виталий Белоусов

16 августа. Interfax-Russia.ru - Авиалайнер, следовавший из Тель-Авива в Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за неадекватного поведения пассажира, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу в пятницу.

"Диспетчер авиационной безопасности сообщил в полицию о том, что на борту авиалайнера находится пассажир, который во время полета нарушал общественный порядок: вел себя агрессивно, грубо отвечал на замечания экипажа, используя нецензурную лексику, а также пытался головой разбить иллюминатор", - говорится в сообщении.

По решению командира экипажа воздушное судно совершило вынужденную посадку в международном аэропорту Краснодара.

Прибывший на борт наряд полиции задержал 32-летнего жителя города Кировска Ленинградской области, отмечает пресс-служба.

В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.3 КоАП РФ, и по решению суда назначен административный арест сроком на пять суток.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.