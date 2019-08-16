В Петербурге 44 обманутых дольщика получили документы на выплаты взамен недостроенного жилья

16.08.19 17:20

© РИА Новости. Григорий Сысоев

16 августа. Interfax-Russia.ru - Первые 44 человека из реестра участников долевого строительства в Санкт-Петербурге получили в пятницу документы на получение выплат взамен недостроенного жилья, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Как отмечается в сообщении, решение проблемы дольщиков стало возможным благодаря трехстороннему соглашению между комитетом по социальной политике, холдингом Setl Group и гражданами, сведения о которых внесены в реестр участников долевого строительства, нуждающихся в защите в Санкт-Петербурге.

"Много лет мы принимаем заявления от пострадавших дольщиков и очень хорошо знаем все их проблемы. Очень рады, что появились социально ответственные компании в строительном бизнесе. Благодаря их инициативам появилась возможность помочь петербуржцам, которые все эти годы искали помощи в решении жилищной проблемы", - цитирует пресс-служба главу комитета по социальной политике Александра Ржаненкова.

Он выразил надежду, что примеру компании последуют другие застройщики, и это позволит полностью ликвидировать реестр. До сегодняшнего дня в нем состояло 165 человек, которым в порядке очереди была предоставлена возможность воспользоваться выплатой.

Комитет по строительству поможет дольщикам, получившим в пятницу документы на выплаты, подобрать варианты приобретения жилья, чтоб они снова не оказались в трудной ситуации, подчеркивают власти города.