Башкирия получила 18 "мобильных бригад" для обслуживания пожилых людей

16.08.19 17:31

Фото предоставлено пресс-службой врио главы Башкирии

16 августа. Interfax-Russia.ru - Церемония вручения автомобилей для учреждений социального обслуживания Башкирии прошла в Уфе в пятницу, сообщает пресс-служба врио главы региона.

"18 микроавтобусов марки Газель Next предназначены для доставки граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации для дополнительных скринингов, а также для предоставления им срочных социальных услуг", - говорится в сообщении.

Автомобили поступили в регион в рамках нацпроекта "Демография". На его закупку из федерального бюджета было выделено 34,2 млн рублей.

Бюджет республики будет финансировать содержание приобретенных машин, а также оплачивать работу 54 водителей и специалистов по социальной работе.

Спецавтотранспорт закрепят за 17 организациями. Так, автомобили уедут в три дома престарелых, 12 психоневрологических интернатов, в рамках которых функционируют отделения для одиноких пожилых, а также в юго-восточный межрайонный центр "Семья", республиканский геронтологический центр "Именлек".

Еще три аналогичных легковых автомобиля поступят в распоряжение социальных учреждений Уфы, Нефтекамска и Баймакского района до конца года.

По данным пресс-службы, в настоящее время в Башкирии работают 34 "мобильные бригады" для обслуживания пожилых граждан в сельской местности.

В настоящее время в республике проживает более 222 тыс. человек старше 65 лет. Многие из них живут в отдаленных селах.

Новый транспорт позволит расширить радиус предоставления социальных и медицинских услуг, их доступность, а также улучшить качество и продолжительность здоровой жизни граждан старшего поколения.